Из своего многолетнего опыта Авто24 знает: тюнингуют или те машины, которые очень любят, или те, которые без тюнинга не могут ездить нормально. Не будем выяснять, по какой причине прокачивают "Таврию" ЗАЗ-1102, а поговорим о тюнинге и запчастях для него.
Наверное, не надо объяснять, что тюнинг – понятие чрезвычайно широкое, и эта его необъятность практически не зависит от марки и модели авто. Но сегодня мы поговорим о функциональном тюнинге, то есть о тех усовершенствованиях, которые влияют на работоспособность автомобиля и его технические характеристики.
Откровенно слабых мест у “Таврии” немного; владельцы пытаются преодолеть эти проблемы путем тюнинга.
Колеса
Первое, что пытается заменить на своей машине любой “тавровод” – это ее бездисковые колеса. Причем собственно колеса – это лишь часть из комплекса претензий, которые можно выдвинуть к ходовой части ЗАЗ-1102: невозможность отбалансировать колеса без специальных устройств, вибрации при торможении, слабые тормоза, ограниченный выбор легкосплавных дисков.
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Итак, есть несколько вариантов заменить бездисковые “таврийские” колеса на обычные, с дисками, например, от распространенных ВАЗов.
- Проставки. Это несколько рискованный способ, связанный с проточкой родных ступиц “Таврии”, но иначе проставки-переходники применить нельзя. Суть в том, что на родную обточенную ступицу крепится муфта-проставка с резьбовыми отверстиями. К которой уже стандартными “вазовскими” болтами крепится “вазовский” же диск. Таким образом решается только вопрос балансировки колес.
Для переоборудования “Таврии” на “вазовские” колеса нужно подобрать небольшой комплект запчастей. Цены доступные
- Ступицы ВАЗ. Наиболее универсальный вариант, но вместе с тем наиболее хлопотный. Одним из трех способов на “Таврию” устанавливают ступицы от ВАЗ-2108 - и передние с тормозными дисками, и задние с барабанами. Таким образом, ЗАЗ-1102 (или другие модели на ее платформе) получают помимо привычных дисковых колес более эффективные и более качественные тормозные механизмы.
- Специальные диски. В лучшие (не только для “Таврии”) времена в торговой сети был выбор легкосплавных дисков под родное крепление ЗАЗ-1102 нескольких дизайнов. Но этот вариант решает только декоративную задачу.
Уместно вспомнить, что в свое время в Украине работала фирма, которая выполняла работы по переоборудованию “Таврий” на “вазовский ход” на промышленной основе. Причем предприятие имело все необходимые сертификаты в соответствии с нормами безопасности.
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Самый простой вариант “переобуть” ЗАЗ-1102 – найти специальные “таврийские” диски. Но это не решает всех проблем ходовой
Двигатель
Родной двигатель "Таврии" сам по себе неплох, как в карбюраторной, так и в инжекторной версиях. Его могут подводить разве что некачественные запчасти, приобретенные в торговой сети. В целом наиболее надежен базовый 1,1-литровый мотор марки МеМЗ-245 (53 л.с., 80 Нм), также имеет неплохую репутацию мотор МеМЗ-2457 объемом 1,2 л (58 л.с., 90 Нм). Наиболее мощный двигатель МеМЗ-307 (70 л.с., 101 Нм) иногда используют вместо 53-сильного базового. Реже тюнеры устанавливают 1,3-литровый агрегат от ВАЗ-2108 (71 л.с., 115 Нм). Кстати, такой в 1990-е годы ставили под капот “Таврии” и на заводе.
Истовые фанаты запорожских автомобилей умеют форсировать родной МеМЗ-245, доводя его максимальные обороты вплоть до 8500 об/мин, и вероятно, наращивая мощность ориентировочно до 75 л.с.
Двигатель “Таврии” рядовые пользователи и тюнеры дорабатывают не часто, ведь в целом он неплох
Кузов
Самая массовая из тюнингованных "Таврий" – это заводская модификация ЗАЗ-11024, в которой за счет формы двери багажника был увеличен его объем более чем на 100 литров. Усовершенствованных кузовов любительской работы тоже немало, но большинство из них создавались все-таки не для повышения практичности, а для удовлетворения творческих амбиций владельцев.
В свое время профессионалами и любителями было создано немало вариаций на тему “таврийского” кузова. Некоторые проекты вполне доступны для подражания
Интересно, что немало экспериментов с кузовами проводили запорожские конструкторы. Их творческие поиски объяснялись нащупыванием новых рыночных ниш, а не необходимостью усовершенствовать кузов технически. Ведь кузов запорожского хэтчбека (конечно, при условии качественной сборки) вполне прочный и достаточно жесткий. Борьбу с коррозией вряд ли можно считать тюнингом, но нельзя не сказать, что много кто из владельцев “Таврий” преуспели в этом.
Рекомендация Авто24
Коли уже вам выпало в наши дни интенсивно эксплуатировать ЗАЗ-1102 ”Таврия”, ее технические характеристики и впрямь можно несколько улучшить. Точнее, вывести на более современный уровень потребительские качества этого в целом неплохого автомобиля. Но в первую очередь мы бы посоветовали вам найти для вашей “Таврии” максимально больше качественных запчастей – вместо тех низкокачественных, которые причиняют вам особые хлопоты. Если таких нет в магазинах, попробуйте поискать на сайтах объявлений или блошиных рынках, где люди распродают гаражные запасы.
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