Из своего многолетнего опыта Авто24 знает: тюнингуют или те машины, которые очень любят, или те, которые без тюнинга не могут ездить нормально. Не будем выяснять, по какой причине прокачивают "Таврию" ЗАЗ-1102, а поговорим о тюнинге и запчастях для него.

Наверное, не надо объяснять, что тюнинг – понятие чрезвычайно широкое, и эта его необъятность практически не зависит от марки и модели авто. Но сегодня мы поговорим о функциональном тюнинге, то есть о тех усовершенствованиях, которые влияют на работоспособность автомобиля и его технические характеристики.

Откровенно слабых мест у “Таврии” немного; владельцы пытаются преодолеть эти проблемы путем тюнинга.

Колеса

Первое, что пытается заменить на своей машине любой “тавровод” – это ее бездисковые колеса. Причем собственно колеса – это лишь часть из комплекса претензий, которые можно выдвинуть к ходовой части ЗАЗ-1102: невозможность отбалансировать колеса без специальных устройств, вибрации при торможении, слабые тормоза, ограниченный выбор легкосплавных дисков.

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Итак, есть несколько вариантов заменить бездисковые “таврийские” колеса на обычные, с дисками, например, от распространенных ВАЗов.

Проставки. Это несколько рискованный способ, связанный с проточкой родных ступиц “Таврии”, но иначе проставки-переходники применить нельзя. Суть в том, что на родную обточенную ступицу крепится муфта-проставка с резьбовыми отверстиями. К которой уже стандартными “вазовскими” болтами крепится “вазовский” же диск. Таким образом решается только вопрос балансировки колес.

Для переоборудования “Таврии” на “вазовские” колеса нужно подобрать небольшой комплект запчастей. Цены доступные

Ступицы ВАЗ. Наиболее универсальный вариант, но вместе с тем наиболее хлопотный. Одним из трех способов на “Таврию” устанавливают ступицы от ВАЗ-2108 - и передние с тормозными дисками, и задние с барабанами. Таким образом, ЗАЗ-1102 (или другие модели на ее платформе) получают помимо привычных дисковых колес более эффективные и более качественные тормозные механизмы.

Специальные диски. В лучшие (не только для “Таврии”) времена в торговой сети был выбор легкосплавных дисков под родное крепление ЗАЗ-1102 нескольких дизайнов. Но этот вариант решает только декоративную задачу.

Уместно вспомнить, что в свое время в Украине работала фирма, которая выполняла работы по переоборудованию “Таврий” на “вазовский ход” на промышленной основе. Причем предприятие имело все необходимые сертификаты в соответствии с нормами безопасности.

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Самый простой вариант “переобуть” ЗАЗ-1102 – найти специальные “таврийские” диски. Но это не решает всех проблем ходовой

Двигатель

Родной двигатель "Таврии" сам по себе неплох, как в карбюраторной, так и в инжекторной версиях. Его могут подводить разве что некачественные запчасти, приобретенные в торговой сети. В целом наиболее надежен базовый 1,1-литровый мотор марки МеМЗ-245 (53 л.с., 80 Нм), также имеет неплохую репутацию мотор МеМЗ-2457 объемом 1,2 л (58 л.с., 90 Нм). Наиболее мощный двигатель МеМЗ-307 (70 л.с., 101 Нм) иногда используют вместо 53-сильного базового. Реже тюнеры устанавливают 1,3-литровый агрегат от ВАЗ-2108 (71 л.с., 115 Нм). Кстати, такой в 1990-е годы ставили под капот “Таврии” и на заводе.

Истовые фанаты запорожских автомобилей умеют форсировать родной МеМЗ-245, доводя его максимальные обороты вплоть до 8500 об/мин, и вероятно, наращивая мощность ориентировочно до 75 л.с.

Двигатель “Таврии” рядовые пользователи и тюнеры дорабатывают не часто, ведь в целом он неплох

Кузов

Самая массовая из тюнингованных "Таврий" – это заводская модификация ЗАЗ-11024, в которой за счет формы двери багажника был увеличен его объем более чем на 100 литров. Усовершенствованных кузовов любительской работы тоже немало, но большинство из них создавались все-таки не для повышения практичности, а для удовлетворения творческих амбиций владельцев.

В свое время профессионалами и любителями было создано немало вариаций на тему “таврийского” кузова. Некоторые проекты вполне доступны для подражания

Интересно, что немало экспериментов с кузовами проводили запорожские конструкторы. Их творческие поиски объяснялись нащупыванием новых рыночных ниш, а не необходимостью усовершенствовать кузов технически. Ведь кузов запорожского хэтчбека (конечно, при условии качественной сборки) вполне прочный и достаточно жесткий. Борьбу с коррозией вряд ли можно считать тюнингом, но нельзя не сказать, что много кто из владельцев “Таврий” преуспели в этом.

Рекомендация Авто24

Коли уже вам выпало в наши дни интенсивно эксплуатировать ЗАЗ-1102 ”Таврия”, ее технические характеристики и впрямь можно несколько улучшить. Точнее, вывести на более современный уровень потребительские качества этого в целом неплохого автомобиля. Но в первую очередь мы бы посоветовали вам найти для вашей “Таврии” максимально больше качественных запчастей – вместо тех низкокачественных, которые причиняют вам особые хлопоты. Если таких нет в магазинах, попробуйте поискать на сайтах объявлений или блошиных рынках, где люди распродают гаражные запасы.

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