Тюнінгують або ті машини, які дуже люблять, або ті, що без тюнінгу не можуть їздити нормально. Не будемо з’ясовувати, з якої причини прокачують "Таврію" ЗАЗ-1102, а поговоримо про тюнінг і запчастини для нього.

Певно, не треба пояснювати, що тюнінг – поняття надзвичайно широке, і ця його неосяжність практично не залежить від марки і моделі авто. Але сьогодні ми поговоримо про функціональний тюнінг, тобто ті вдосконалення, які впливають на працездатність автомобіля і його технічні характеристики.

Відверто слабких місць у “Таврії” небагато; власники намагаються подолати ці проблеми шляхом тюнінгу.

Колеса

Перше, що намагається замінити на своїй машині будь-який “тавровод” – це її бездискові колеса. Причому власне колеса – то лише частина з комплексу претензій, які можна висунути до ходової частини ЗАЗ-1102: неможливість відбалансувати колеса без спеціальних пристроїв, вібрації при гальмуванні, слабі гальма, обмежений вибір легкосплавних дисків.

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Отже, є кілька варіантів замінити бездискові “таврійські” колеса на звичайні, з дисками, наприклад, від поширених ВАЗів.

Проставки. Це дещо ризикований спосіб, пов’язаний із обточуванням рідних маточин “Таврії”, а інакше проставки-перехідники застосувати не можна. Суть у тому, що на рідну обточену маточину кріпиться муфта-проставка з різьбовими отворами. До якої вже стандартними “вазівськими” болтами кріпиться “вазівський” же диск. В такий спосіб вирішується тільки питання балансування коліс.

Для переобладнання “Таврії” на “вазівські” колеса потрібно підібрати невеликий комплект запчастин. Ціни доступні

Маточини ВАЗ . Найбільш універсальний варіант, але разом з тим найбільш клопітний. Одним з трьох способів на “Таврію” встановлюють маточини від ВАЗ-2108 – і передні з гальмівними дисками, і задні з барабанами. Таким чином, ЗАЗ-1102 (або інші моделі на її платформі) отримують крім звичних дискових коліс більш ефективні і більш якісні гальмівні механізми.

Спеціальні диски. В кращі (не лише для “Таврії”) часи у торговій мережі був вибір легкосплавних дисків під рідне кріплення ЗАЗ-1102 кількох дизайнів. Але цей варіант вирішує тільки декоративну задачу.

Доречно пригадати, що свого часу в Україні працювала фірма, яка виконувала роботи з переобладнання “Таврій” на вазівський хід на промисловій основі. Причому підприємство мало усі необхідні сертифікати щодо відповідності нормам безпеки.

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Найпростіший варіант “перевзути” ЗАЗ-1102 – знайти спеціальні “таврійські” диски. Але це не вирішує усіх проблем ходової

Двигун

Рідний двигун “Таврії” сам по собі непоганий, як у карбюраторній, так і у інжекторній версіях. Його можуть підводити хіба що неякісні запчастини, придбані у торговій мережі. В цілому найбільш надійний базовий 1,1-літровий мотор марки МеМЗ-245 (53 к.с., 80 Нм), також має непогану славу мотор МеМЗ-2457 об’ємом 1,2 л (58 к.с., 90 Нм). Найбільш потужний двигун МеМЗ-307 (70 к.с., 101 Нм) іноді використовують замість 53-сильного базового. Рідше тюнери встановлюють 1,3-літровий агрегат від ВАЗ-2108 (71 к.с., 115 Нм). До речі, такий у певний період ставили під капот “Таврії” і на заводі.

Щирі фанати запорізьких автомобілів вміють форсувати рідний МеМЗ-245, доводячи його максимальні оберти аж до 8500 об/хв, і певно, нарощуючи потужність орієнтовно до 75 к.с.

Двигун “Таврії” пересічні користувачі і тюнери переробляють не часто, адже він в цілому непоганий

Кузов

Наймасовіша з тюнінгованих “Таврій” - це заводська модифікація ЗАЗ-11024, в якої за рахунок форми двері багажника було збільшено його об’єм більш як на 100 літрів. Вдосконалених кузовів аматорської роботи теж чимало, але більшість з них створювалися все таки не для підвищення практичності, а для задоволення творчих амбіцій власників.

Свого часу професіоналами і аматорами було створено чимало варіацій на тему “таврійсього” кузова. Деякі проекти цілком доступні для наслідування

Цікаво, що чимало експериментів із кузовами проводили запорізькі конструктори. Їхні творчі розвідки пояснювалися пошуком нових ринкових ніш, а не необхідністю вдосконалити кузов технічно. Адже кузов запорізького хетчбека (звісно, за умови якісного складання) міцний і достатньо жорсткий. Боротьбу з корозією навряд чи можна вважати тюнінгом, але багато хто з власників “Таврій” досягли у цьому великих успіхів.

Рекомендація Авто24

Коли вже вам випало в наші дні постійно експлуатувати ЗАЗ-1102 “Таврія”, її технічні характеристики і справді можна дещо поліпшити. Точніше, вивести на сучасний рівень споживчі якості цього в цілому непоганого автомобіля. Але в першу чергу ми би порадили вам знайти для вашої “Таврії” максимально більше якісних запчастин – замість тих низькоякісних, які завдають вам особливого клопоту. Якщо таких немає у магазинах, спробуйте пошукати на сайтах оголошень або блошиних ринках, де люди розпродують гаражні запаси.

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