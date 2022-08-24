Вітчизняний виробник ЗАЗ на початку 1990-их років мав своє "придворне" ательє НТЦ “ЗАЗавтотехніка”, яке створювало ексклюзивні авто на базі "Таврії".

Зі звичайної “Таврії” підзабутий нині науково-технічний центр зробив дуже незвичний для вітчизняного ринку автомобіль: легкий пікап аж ніяк не комерційного призначення.

А якщо ще дізнатися усю правду про технічне начиння цієї машини, то стає зрозуміло: це не що інше, як спортивна “Таврія”, такий собі її молодіжний варіант. Але чому ми так мало знаємо про цей неординарний, на свій час явно перспективний автомобіль?

Коли “Таврія” була у розквіті сил, над розширенням варіантів її кузову в Запоріжжі працювали професійно. Але їй не пощастило родитися в епоху великих змін.

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НТЦ “ЗАЗавтотехніка” – запорізьке підприємство, засноване у 1990 році в якості “придворного” ательє для розробки та виробництва особливих модифікацій серійної продукції Запорізького автозаводу. Версії “зазівських” моделей, які передбачали серйозні переробки та невеликий тираж випуску, були невигідні головному підприємству. Але невелика фірма була більш гнучкою, при тому мала великий творчий потенціал та хоч і невелику, але власну виробничу базу.

В КБ науково-технічного центру народилася незлічена кількість цікавих модифікацій машин “таврійської” лінійки, ЛуАЗів, ЛАЗів. Всіх створених тут унікальних модифікацій української автотехніки ми не знаємо і досі.

Найбільш відоме фото продукції дочірнього “зазівського” підприємства НТЦ “ЗАЗавтотехніка”. Але насправді це далеко не вся його модельна лінійка.

Наприклад, саме тут народилися ЗАЗ-1305 – перші пікапи на базі ”Таврії”, які стали потім суперпопулярними вже у заводському, конвеєрному виконанні. Розробляли тут також універсали з високим дахом ЗАЗ-1701, рамні шасі ЗАЗ-1306 та ізотермічні фургони ЗАЗ-1702, був налагоджений також серійний випуск рамних пікапів ЗАЗ-1305 з продовженою базою (+127 мм).

Таврія для розваг

Певно, серед усіх продуктів цього підприємства найменш відомий сьогодні пікап підвищеної прохідності на базі стандартної ЗАЗ-1102 “Таврія”. Про те, що машина належить до спадщини НТЦ “ЗАЗавтотехніка” говорить, по-перше, її реєстраційний номерний знак, цифри якого близькі до інших номерів на дослідних зразках цього підприємства. А по-друге, видає продукт науково-технічного центру локація фотосесії.

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Автомобіль, чесно кажучи, дуже несподіваний за своєю концепцією. Адже очікувати чогось веселого, розважального від бюджетного автомобільчика початкового рівня дещо незвично. Незважаючи на здавалося б утилітарний тип кузову, практичності у цьому пікапі мінімум – кузов маленький, висота навантаження висока.

В задній проекції видно, що заводським пікапом ця машина не була: її явно зробили з кузову хетчбек. Про це говорить короткий задній звис та характерний косий виріз під бампер.

Справа у тому, що цей проект передбачав в якості бази не продовжене на 127 мм шасі ЗАЗ-1305 з ресорною підвіскою, а стандартний кузов хетчбек ЗАЗ-1102. Який відповідно мав коротенький задній звис та масивні чашки задніх стійок підвіски, які вдавалися всередину вантажного простору пікапа.

Але саме стилістика хетчбеківської боковини і надавала цій машині її особливого шарму –лаконічного, дещо брутального, але при тому енергійного. Працюють на створення динамічного, купеподібного образу і довгі таврійські двері. Певно, єдине, що було схожим у світовому автопромі, це кросовер Suzuki X-90. Який, між іншим, з’явився на ринку на кілька років пізніше (роки випуску 1995 - 1997). Роблять свій внесок у стилістику і виразні фендери – накладні розширювачі колісних арок, і комплект захисних дуг у вантажному відсіку.

Легка двомісна машинка для покатушок на природі з’явилася у серії лише за кілька років після пікапу від “ЗАЗавтотехніки”. Але Suzuki X-90 не була успішною на ринку.

Незвичним було і начиння цієї варіації на тему “Таврії”. Оскільки вже машину задумали як спортивно-розважальну, в НТЦ “ЗАЗавтотехніка” її вирішили прокачати у технічному плані. Замість рідного 50-сильного моторчика під капот встановили 1,3-літровий двигун ВАЗ-2108, форсований в Лабораторії спортивно-гоночних автомобілів – фірмовій тюнінг-конторі самого АвтоВАЗу. Зазначимо, що це сталося за кілька років до того, як з’явилася великосерійна заводська версія “Таврії” с двигуном від “вісімки” – ЗАЗ-1122 (1994 р.).

А щодо ходової – її модернізували ще тоді, коли ліфтували машину. У передній підвісці замінили на “самарські” амортизаційні стійки та поворотні кулаки, звісно, разом з маточинами та гальмівними механізмами. Ззаду з’явилася нова балка, теж від “вісімки”, і теж разом з її маточинами. Таким чином разом з високоефективними гальмами, потрібними машині з більш потужним двигуном, отримали можливість використовувати модні легкосплавні диски.

Важко уявити, що така простенька і неамбіційна модель, як ЗАЗ-1102 “Таврія”, могла стати базою для розважальної спортивної машини. І тим не менш, у Запоріжжі це змогли.

Таким чином, народився реальний проект недорогого та ефектного розважального автомобіля. Ми не маємо точних відомостей про його подальшу долю, але зрозуміло, що навіть невеликою серією він не випускався. Адже масштаби переробок були такими, що пройти сертифікацію без великих витрат машина б не змогла. При тому великого попиту на подібний продукт у важкі для населення 1990-і роки годі було і очікувати. Але попри все цей автомобіль залишив яскравий слід в історії українського автопрому. І чесно кажучи, трохи дивно, чому він досі не став зразком для наслідування у сучасних тюнерів.

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