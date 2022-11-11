Всего выпущено только 55 Bentley 4½ Litre Blower и сейчас они очень ценятся коллекционерами. Мощный 90-летний автомобиль способен развить скорость более 200 км/ч.

В Южной Калифорнии заметили раритетный Bentley 20-х годов. Управлял авто голливудский актер Джейсон Момоа. Видео со звездой "Аквамена" на ретро авто опубликовали на Youtube-канале X17onlineVideo.

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Винтажное авто Джейсона Момоа с очень громким выхлопом привлекло всеобщее внимание. Актер сказал папарацци, что это Bentley Blower – одна из самых известных и ценных моделей своей эпохи.

В наши дни Bentley 4½ Litre Blower стоит почти 10 миллионов долларов. Это очень редкая модель – только в 1929-1932 годах выпустили только 55 таких авто.

Bentley Blower оснащен 4,5-литровым двигателем с механическим компрессором, развивавшим 175 к.с. в дорожной версии и 240 к.с. – в гоночной. В любом случае, максимальная скорость превышала 200 км/ч и авто часто называют суперкаром 20-х годов.

Впрочем, не отрицают, что Джейсона Момоа схитрил и у него не оригинальный Bentley Blower, а качественная копия. Интересно, что реплики легендарной модели делают не только специализированные компании – сами Bentley недавно выпустили лимитированную серию из 12 Blower стоимостью $1,8 миллиона.

Джейсон Момоа – любитель раритетных автомобилей и мотоциклов. Актер собрал большую коллекцию Harley-Davidson, а также владеет розовым Cadillac 1955 и спортивным Oldsmobile Cutlass 1970, на котором недавно попал в ДТП.