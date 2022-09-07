Це одна з останніх моделей бренду, оснащених 12-циліндровим двигуном. Після цього Bentley відмовиться від традиційних двигунів та обіцяє випускати електромобілі.

Bentley завершила виробництво стандартного Flying Spur з W12 і одночасно представила "заряджений" Flying Spur. Для марки, що готується до переходу на електромобілі, це буде одна з останніх 12-циліндрових моделей.

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Двигун седана розвиває, як і раніше, 635 л. та 900 Нм. Він поєднується з восьмиступінчастим автоматом та системою повного приводу, що змінює розподіл тяги по осях залежно від обраного їздового режиму. Повнокероване шасі, активні стабілізатори поперечної стійкості та система векторизації тяги за допомогою гальм включені в базове оснащення. Попереду встановлені 420-міліметрові гальмівні диски - такі ж, як Continental GT. Чотирьохдверки набирають сотню за 3,8 секунди і можуть розігнатися до максимальних 333 км/год.

Зовні Bentley Flying Spur Speed можна впізнати по темних радіаторних ґратах, тонованих фарах і ліхтарях, ексклюзивних 22-дюймових дисках і шильдиках. Крім того, для моделі будуть доступні два екстер'єрні пакети: Styling Specification і Blackline Specification. Перший є набір карбонових деталей – передній спліттер, бічні «спідниці», задній дифузор і невеликий спойлер на кришці багажника, другий замінює хром на чорні акценти.

В обробці інтер'єру, крім дерева та шкіри, використана синтетична тканина Dinamica Pure, що на 73% складається з переробленого поліестеру. Крім того, Flying Spur Speed отримав нову графіку приладів.

Ключовими ринками для спортседана виробник називає США, Європу та Близький Схід. Ціни поки що не оголошені.