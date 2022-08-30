У Австралії знайшли велику партію наркотиків у колекційному Bentley S2 1960 року. Ретро-автомобіль використали для контрабанди майже 200 кг кокаїну та метамфетаміну.

Класичний Bentley S2 відправили із Канади до Австралії у морському контейнері. Спочатку відреставрована автівка не викликала підозр, проте згодом інформатор повідомив поліції, що машина з “секретом”.

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Бентлі просвітили рентгеном і виявили пакети із порошком у порожнинах машини. Коли її розібрали, то виявили 161 кг метамфетаміну та 30 кг кокаїну на загальну суму 115 мільйонів доларів. Машина конфіскована, а отримувачів контейнера арештували.

Автомобіль тепер жартома називають найдорожчим Бентлі, адже жодна модель марки не вартує $115 мільйонів. Модель, до речі, рідкісна – в 1959-1962 роках виготовили лише 1859 цих автівок з 200-сильним V8 і автоматичною КПП.