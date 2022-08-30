В Австралии нашли крупную партию наркотиков в коллекционном Bentley S2 1960 года. Ретро-автомобиль использовали для контрабанды почти 200 кг кокаина и метамфетамина.

Классический Bentley S2 отправили из Канады в Австралию в морском контейнере. Сначала отреставрированная машина не вызвала подозрений, однако впоследствии информатор сообщил полиции, что машина с “секретом”.

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Бентли просветили рентгеном и обнаружили пакеты с порошком в полостях машины. Когда ее разобрали, то обнаружили 161 кг метамфетамина и 30 кг кокаина на общую сумму 115 миллионов долларов. Машина конфискована, а получателей контейнера арестовали.

Автомобиль теперь в шутку называют самым дорогим Бентли, ведь ни одна модель марки не стоит $115 миллионов. Модель, кстати, редкая – в 1959-1962 годах изготовили лишь в 1859 этих автомобилей с 200-сильным V8 и автоматической КПП.