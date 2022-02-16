Оригинальный люксовый спорт-кроссовер Bentley Bentayga Speed 2022 года оснащен мощным мотором W12, но немецкий тюнер добавил ему еще больше ярости.

Эффектный внешний тюнинг с расширением кузову лишь подчеркивает, что под капотом Mansory Bentley Bentayga Speed сидит могучий W12, прокачанный до 900 лошадиных сил и 1250 Ньютон-метров крутящего момента.

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Bentley Bentayga Speed 2022 года от Mansory получил широкий кузов, карбоновый капот с воздуховодами, новые светодиодные ДХВ, спойлер на заднюю дверь и еще один на крыше, задний диффузор и переднюю “губу”, боковые воздухозаборники и аэродинамические панели на оконных стойках. Массивный внедорожник также предлагает на выбор колесные диски диаметром 23 или 24 дюйма.

Тюнер также изменил электронный блок управления, добавил новые турбонагнетатели и спортивную выхлопную систему с высокоэффективными каталитическими нейтрализаторами для улучшения ускорения. Салон полностью перешит белоснежной кожей, включая багажный отсек.

Высокопроизводительный внедорожник 900 лошадиных сил и крутящий момент 1250 Ньютон-метров, которые позволяют ему ускоряться от 0 до 100 километров в час за 3,5 секунды. Максимальная скорость этого "болида" достигает 323 километров в час.

Фото: 900-сильний Bentley Bentayga Speed W12 by Mansory / Mansory