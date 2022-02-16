Оригінальний люксовий спорт-кросовер Bentley Bentayga Speed ​​2022 року оснащений потужним мотором W12, але німецький тюнер додав йому ще більше люті.

Ефектний зовнішній тюнінг з розширенням кузову лиш підкреслює, що під капотом Mansory Bentley Bentayga Speed сидить могутній W12, прокачаний до 900 кінських сил і 1250 Ньютон-метрів крутного моменту.

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Bentley Bentayga Speed ​​2022 року від Mansory отримав широкий кузов, карбоновий капот з повітроводами, нові світлодіодні ДХВ, спойлер на задні двері та ще один на дах, задній дифузор та передню “губу”, бічні повітрозабірники та аеродинамічні панелі на віконних стійках. Масивний позашляховик також пропонує на вибір колісні диски діаметром 23 або 24 дюйми.

Тюнер також змінив електронний блок управління, додав нові турбонагнітачі та спортивну вихлопну систему з високоефективними каталітичними нейтралізаторами для покращення прискорення. Салон повністю перешитий білосніжною шкірою, включаючи багажний відсік.

Високопродуктивний позашляховик має 900 кінських сил і крутний момент 1250 Ньютон-метрів, які дозволяють йому прискорюватись від 0 до 100 кілометрів на годину за 3,5 секунди. Максимальна швидкість цього “боліда” сягає 323 кілометрів на годину.

Фото: 900-сильний Bentley Bentayga Speed W12 by Mansory / Mansory