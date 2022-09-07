Это одна из последних моделей бренда, оснащенных 12-цилиндровым двигателем. После этого Bentley откажется от традиционных двигателей и обещает производить электромобили.

Bentley завершила производство стандартного Flying Spur из W12 и одновременно представила "заряженный" Flying Spur. Для готовящейся к переходу на электромобили марки это будет одна из последних 12-цилиндровых моделей.

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Двигатель седана развивает по-прежнему 635 л. и 900 Нм. Он сочетается с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода, что изменяет распределение тяги по осям в зависимости от выбранного ездового режима. Полноуправляемое шасси, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и система векторизации тяги с помощью тормозов включены в базовую оснастку. Впереди установлены 420-миллиметровые тормозные диски – такие же, как Continental GT. Четырехдверки набирают сотню за 3,8 секунды и могут разогнаться до максимальных 333 км/ч.

Внешне Bentley Flying Spur Speed ​​можно узнать по темной радиаторной решетке, тонированным фарам и фонарям, эксклюзивным 22-дюймовым дискам и шильдикам. Кроме того, для модели будут доступны два экстерьерных пакета: Styling Specification и Blackline Specification. Первый набор карбоновых деталей – передний сплиттер, боковые «юбки», задний диффузор и небольшой спойлер на крышке багажника, второй заменяет хром на черные акценты.

В отделке интерьера кроме дерева и кожи использована синтетическая ткань Dinamica Pure, которая на 73% состоит из переработанного полиэстера. Кроме того, Flying Spur Speed получил новую графику приборов.

Ключевыми рынками для спортседана производитель называет США, Европу и Ближний Восток. Цены пока не объявлены.