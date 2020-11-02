На автодомах, которые стоят под миллион евро, путешествуют разве что миллионеры. Такой представила компания Variomobil. Там презентовали роскошный моторхоум Vario Perfect 1200 Platinum.

Фактически это поместье на колесах. О роскошной машине говорится в программе "Авто24" на 24 канале.

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Дом установили на шасси грузовика Mercedes-Benz, который приводит в движение 11-ти или 13-литровый литровый турбодизель мощностью соответсвтенно 422 или 523 силы. Подвеска – пневматическая, удерживающая 12 колес на трех осях. Причем задняя ось может поворачиваться, чтобы уменьшить диаметр разворота.

Вся конструкция весит 26 тонн, ведь на борту немало техники. Например гидравлические приводы, которые умеют раздвигать стены дома, увеличивая жилую площадь.



Можно увеличивать жилую площадь / Фото vario-mobil

Внутри – комфорт высшего класса, со встроенной техникой, санузлами, освещением, панорамной крышей с функцией затемнения, аудиосистемой класса Hi-end.



Вид внутри / Фото vario-mobil



Есть все для комфортного путешествия / Фото vario-mobil

Есть даже гараж. В подполье скрыто место для спорткара. Длина Perfect 1200 Platinum составляет 12 метров, и этот дом на колесах по карману лишь богачам. Цены в Германии начинаются почти с 900 тысяч евро.



В машине есть даже гараж / Фото vario-mobil

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Китайский бренд Lynk & Co выходит на рынок Европы со своим кроссовером. Он доступен для европейцев только по подписке, а стоимость аренды составляет 500 евро в месяц.

Смотрите видео программы "Авто 24":