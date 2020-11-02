На автобудинках, які коштують під мільйон євро, подорожують хіба що мільйонери. Такий представила компанія Variomobil. Там презентували розкішний моторхоум Vario Perfect 1200 Platinum.
Фактично це маєток на колесах. Про розкішну автівку йдеться у програмі "Авто24" на 24 каналі.
Цікаво BigTest вживаної Audi Q5 зі США
Будинок встановили на шасі вантажівки Mercedes-Benz, який приводить в рух 11-ти або 13-літровий літровий турбодизель потужністю выдповыдно 422 або 523 сили. Підвіска – пневматична, що втримує 12 коліс на трьох осях. Причому задня вісь може повертатись , аби зменшити діаметр розвороту.
Вся конструкція важить 26 тонн, адже на борту чимало техніки. Наприклад гідравлічні приводи, які вміють розсувати стіни будинку, збільшуючи житлову площу.
Можна збільшувати житлову площу / Фото vario-mobil
Всередині – комфорт вищого класу, з вбудованою технікою, санвузлами, освітленням, панорамним дахом з функцією затемнення, аудіосистемою класу Hi-end.
Вигляд всередині / Фото vario-mobil
Є все для комфортної подорожі / Фото vario-mobil
Є навіть гараж. В підпіллі приховано місце для спорткара. Довжина Perfect 1200 Platinum становить 12 метрів, і цей будинок на колесах по кишені лише багатіям. Ціни у Німеччині починаються майже з 900 тисяч євро.
У автівці є навіть гараж / Фото vario-mobil
Також у випуску:
Китайський бренд Lynk & Co виходить на ринок Європи зі своїм кросовером. Він доступний для європейців лише за підпискою, а вартість оренди складає 500 євро на місяць.
Дивіться відео програми "Авто 24":