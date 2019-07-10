Автомобиль, названный Back in Blac, существенно переделан для путешествий экстремальным бездорожьем.

Легендарный Toyota Land Cruiser 79 был переработан для серьезных внедорожных рейдов австралийскими тюнерами All 4 Adventure. Проект обошелся примерно в 400 тысяч долларов.

Кузов Toyota Land Cruiser удлинили, чтобы поместить в задней части багажник для палатки и прочего снаряжения (например, цепей на колеса или мощных фонарей).

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Внешне переработанный Toyota Land Cruiser отличается диодными фарами, датчиками света и дождя, подножками с электроприводом. Установлена защита днища и лебедка.

Ходовая Тойота Ленд Крузер 79 серьезно доработана. Установлены амортизаторы EFS и усиленные пружины, а также внедорожные шины Baja MTZ P3. Под капотом скрывается 300-сильный турбодизель с крутящим моментом в 950 Нм.

Пока Toyota Land Cruiser 79 Back in Black остается в единственном экземпляре, но под заказ в All 4 Adventure могут создать еще несколько таких авто.

Напомним, украинцы проехали на подобном внедорожнике 32 000 км – от Хмельницкого до Кейптауна.