Автомобіль, названий Back in Blac, суттєво перероблений для подорожей екстремальним бездоріжжям.

Легендарний Toyota Land Cruiser 79 був перероблений для серйозних позашляхових рейдів автстралійськими тюнерами All 4 Adventure. Проект обійшловся приблизно у 400 тисяч доларів.



Кузов Toyota Land Cruiser подовжили, щоб помістити в задній частині багажник для намету та іншого спорядження (наприклад, ланцюгів на колеса або потужних ліхтарів).

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Зовні перероблений Toyota Land Cruiser відрізняється діодними фарами, датчиками світла і дощу, підніжками з електроприводом. Встановлено захист днища і лебідка.

Ходова Тойота Ленд Крузер 79 серйозно доопрацьована. Встановлені амортизатори EFS і посилені пружини, а аткож позашляхові шини Baja MTZ P3. Під капотом ховається 300-сильний турбодизель з крутним моментом в 950 Нм.

Поки Toyota Land Cruiser 79 Back in Black залишається в єдиному екземплярі, але під замовлення в All 4 Adventure можуть створити ще кілька таких авто.

Нагадаємо, українці проїхали на подібному позашляховику 32 000 км - від Хмельницького до Кейптауна.