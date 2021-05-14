Вряд ли в реальной жизни можно увидеть Rolls-Royce Cullinan с простецким силовым бампером из крашеных труб, но к счастью у нас есть умельцы с фоторедакторами.

Популярность внедорожников продолжает расти во всем мире, однако не все то, что называется внедорожником, пригодно к передвижению по настоящему бездорожью. С другой стороны, есть роскошные бренды, такие как Bentley, Rolls-Royce или Lamborghini, которые хотя и могут быть ловкими за пределами асфальта, редко с него съезжают. Abimelec Design представляет, как могли бы выглядеть роскошные машины, готовые, например, к арктической экспедиции.

Рендер: Арктический Lamborghini Urus / abimelecdesign

Купеобразная форма Lamborghini означает, что значительную часть багажа придется размещать на крыше. Там закреплены запасные шины и дополнительные топливные банки. Поднятая подвеска подходит для массивных колес, для размещения которых потребовались более широкие крылья. Передний бампер оснащен лебедкой.

Рендер: Bentley Bentayga Arctic Expedition / abimelecdesign

Bentayga получил все, что необходимо для экспедиции: портальные оси и поднятую подвеску, большие шины, воздушный компрессор на крыше и солнечные панели, дополнительные фонари на переднем и заднем бамперах.

Рендер: Арктический Rolls-Royce Cullinan / abimelecdesign

Rolls-Royce Cullinan упоминается, преимущественно в связи невероятно дорогими и уникальными вещами, поэтому действительно что-то приятное в том, чтобы видеть его с простыми силовыми бамперами из труб. Рельсы для крепления дополнительного света и багажа на крыше выглядят так же просто. А большие колеса превращают и без того массивный внедорожник в настоящего титана.

Рендер: Land Rover Defender для Арктики abimelecdesign

Защитник может быть не в ценовом диапазоне, как другие, но он также не отличается от стандартной версии. Так, у него шире крылья с большими шинами, набитыми под ними, и переработанная передняя панель, но запасная шина, которая свисает сзади, и дополнительные огне вдоль крыши, идеально подходят для коробки, внедорожной эстетики Land Rover. Он готов к приключениям