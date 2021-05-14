Навряд чи у реальному житті можна побачити Rolls-Royce Cullinan з простецьким силовим бампером з фарбованих труб, та на щастя у нас є умільці з фоторедакторами.

Популярність позашляховиків продовжує зростати в усьому світі, однак не все те, що зветься позашляховиком, придатне до пересування справжнім бездоріжжям. З іншого боку, є розкішні бренди, такі як Bentley, Rolls-Royce чи Lamborghini, які хоча і можуть бути вправними за межами асфальту, рідко з нього з’їжджають. Abimelec Design уявляє, як могли б виглядати розкішні машини, готові, наприклад, до арктичної експедиції.

Рендер: Арктичний Lamborghini Urus / abimelecdesign

Купеподібна форма Lamborghini означає, що значну частину багажу доведеться розміщувати на даху. Саме там закріплені запасні шини та додаткові паливні банки. Піднята підвіска підходить для масивних коліс, для розміщення яких знадобились ширші крила. Передній бампер оснащений лебідкою.

Рендер: Bentley Bentayga Arctic Expedition / abimelecdesign

Bentayga отримав усе, що необхідно для експедиції: портальні осі та підняту підвіску, великі шини, повітряний компресор на даху та сонячні панелі, додаткові ліхтарі на передньому та задньому бамперах.

Рендер: Арктичний Rolls-Royce Cullinan / abimelecdesign



Rolls-Royce Cullinan згадується, переважно у зв’язку неймовірно дорогими і унікальними речами, тому є справді щось приємне в тому, аби бачити його з простими силовими бамперами з труб. Рейки для кріплення додаткового світла та багажу на даху виглядають так само просто. А великі колеса перетворюють і без того масивний позашляховик на справжнього титана.

Рендер: Land Rover Defender для Арктики abimelecdesign

Захисник може бути не в ціновому діапазоні, як інші, але він також не відрізняється від стандартної версії. Так, він має ширші крила з більшими шинами, набитими під ними, та перероблену передню панель, але запасна шина, що звисає ззаду, та додаткові вогні вздовж даху ідеально підходять для коробки, позашляхової естетики Land Rover. Він готовий до пригод