Сеть АЗС UPG проводит акцию, в которой можно выиграть миллион бонусов на карту лояльности.

В акции от сети АЗС upg разыгрывается 10 Главных призов по 1 000 000 (миллиону) бонусов и 170 тысяч мгновенных призов. Принять участие в ней может зарегистрированный клиент сети, у которого есть карта лояльности.

Что для этого нужно сделать?

Заправить от 20 л качественного топлива с карточкой UPGgood. Топливо может быть любым – бензин, дизтопливо, газ. Посмотреть на фискальный чек, который выдаст кассир. На нем будет выигрышная буква или название поощрительного приза. Надо собрать буквы в чеках, чтобы получилось слово “МIЛЬЙОН”. Когда слово будет собрано, выигранное количество бонусов зачисляется на карту лояльности. Информация об этом поступит в виде СМС на телефон владельца. Также информация о начисленных бонусах отображается в мобильном приложении UPG и личном кабинете UPGgood.

Согласно условиям программы лояльности UPGgood, 1 бонус эквивалентен 1 копейке. Поэтому, выиграв миллион бонусов, клиент сможет приобрести на них топливо или товары на АЗК (кроме алкоголя) на сумму в 10 тысяч гривен.

Акция проходит по всей сети АЗС upg с 15 апреля по 15 июля 2019 года. Официальные условия здесь.