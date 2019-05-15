Мережа АЗС UPG проводить акцію, в якій можна виграти мільйон бонусів на карту лояльності.

У акції від мережі АЗС upg розігруються 10 Головних призів по 1 000 000 (мільйону) бонусів та 170 000 миттєвих призів. Взяти участь у ній може зареєстрований клієнт мережі, який має карту лояльності.

Що для цього потрібно зробити?

Заправити від 20 л якісного пального з карткою UPGgood. Пальне може бути будь-яким – бензин, дизпальне, газ. Подивитись на фіскальний чек, який видасть касир. На ньому буде виграшна буква або назва заохочувального призу. Необхідно зібрати літери у чеках, щоб вийшло слово «МІЛЬЙОН». Коли слово буде зібране, виграна кількість бонусів зарахується на карту лояльності. Інформація про це надійде у вигляді СМС на телефон власника картки. Також інформація про нараховані бонуси з'являється у мобільному додатку UPG та в особистому кабінеті UPGgood.

Згідно умов програми лояльності UPGgood, 1 бонус еквівалентний 1 копійці. Тому, вигравши мільйон бонусів, клієнт зможе придбати пальне чи товари на АЗК (крім алкоголю) на суму в 10 000 гривень.

Акція триває по всій мережі АЗС upg з 15 квітня по 15 липня 2019 року. Офіційні умови тут.