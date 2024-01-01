Какие авто из Китая покупают украинцы: рейтинг

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 822 ед. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 37% меньше, по сравнению с ноябрем 2023 года. Из этого количества: новых – 698 ед. (-23%); подержанных – 124 ед. (-69%) ед.

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Итак, автомобили китайского происхождения охватили 13% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" в ноябре составила менее 1%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 80%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Honda M-NV - 99 ед.; BYD Song Plus - 91 ед.; Zeekr 001 - 73 ед.; Volkswagen ID.4 - 71 ед.; Audi Q4 e-tron - 35 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: