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Какие авто из Китая покупают украинцы: рейтинг

В ноябре абсолютное большинство легковушек из КНР составляли электромобили –80%.
Составлен рейтинг самых популярных авто из Китая - Auto24

Honda M-NV

Евгений Гудущан
logo23 декабря, 11:06
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 822 ед. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 37% меньше, по сравнению с ноябрем 2023 года. Из этого количества: новых – 698 ед. (-23%); подержанных – 124 ед. (-69%) ед.

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Итак, автомобили китайского происхождения охватили 13% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" в ноябре составила менее 1%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 80%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. Honda M-NV - 99 ед.;
  2. BYD Song Plus - 91 ед.;
  3. Zeekr 001 - 73 ед.;
  4. Volkswagen ID.4 - 71 ед.;
  5. Audi Q4 e-tron - 35 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

  1. Tesla Model 3 (15 ед.),
  2. Volkswagen ID.4 (9 ед.),
  3. Baic EC3 (9 ед.),
  4. Buick Envision (7 ед.),
  5. Zeekr 001 (7 ед.).
#Aвтобизнес #Новости