Какие авто из Китая покупают украинцы: рейтинг

Honda M-NV
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели 822 ед. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром. Это на 37% меньше, по сравнению с ноябрем 2023 года. Из этого количества: новых – 698 ед. (-23%); подержанных – 124 ед. (-69%) ед.
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Итак, автомобили китайского происхождения охватили 13% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" в ноябре составила менее 1%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 80%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Honda M-NV - 99 ед.;
- BYD Song Plus - 91 ед.;
- Zeekr 001 - 73 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 71 ед.;
- Audi Q4 e-tron - 35 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- Tesla Model 3 (15 ед.),
- Volkswagen ID.4 (9 ед.),
- Baic EC3 (9 ед.),
- Buick Envision (7 ед.),
- Zeekr 001 (7 ед.).