Які авто з Китаю купують українці: рейтинг

Впродовж минулого місяця українці придбали 822 од. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 37% менше, у порівнянні з листопадом 2023 року. З цієї кількості: нових – 698 од. (-23%); вживаних – 124 од. (-69%) од.

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Отже, автомобілі китайського походження охопили 13% ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» у листопаді становила менше 1%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 80%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Honda M-NV - 99 од.; BYD Song Plus - 91 од.; Zeekr 001 - 73 од.; Volkswagen ID.4 - 71 од.; Audi Q4 e-tron - 35 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: