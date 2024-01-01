Які авто з Китаю купують українці: рейтинг

Honda M-NV
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Впродовж минулого місяця українці придбали 822 од. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 37% менше, у порівнянні з листопадом 2023 року. З цієї кількості: нових – 698 од. (-23%); вживаних – 124 од. (-69%) од.
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Отже, автомобілі китайського походження охопили 13% ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» у листопаді становила менше 1%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 80%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Honda M-NV - 99 од.;
- BYD Song Plus - 91 од.;
- Zeekr 001 - 73 од.;
- Volkswagen ID.4 - 71 од.;
- Audi Q4 e-tron - 35 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Tesla Model 3 (15 од.),
- Volkswagen ID.4 (9 од.),
- Baic EC3 (9 од.),
- Buick Envision (7 од.),
- Zeekr 001 (7 од.).