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Які авто з Китаю купують українці: рейтинг

У листопаді абсолютну більшість легковиків з КНР становили електромобілі – 80%.
Складено рейтинг найпопулярніших авто з Китаю - Auto24

Honda M-NV

Євген Гудущан
logo23 грудня, 11:06
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Впродовж минулого місяця українці придбали 822 од. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це на 37% менше, у порівнянні з листопадом 2023 року. З цієї кількості: нових – 698 од. (-23%); вживаних – 124 од. (-69%) од.

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Отже, автомобілі китайського походження охопили 13% ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» у листопаді становила менше 1%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 80%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. Honda M-NV - 99 од.;
  2. BYD Song Plus - 91 од.;
  3. Zeekr 001 - 73 од.;
  4. Volkswagen ID.4 - 71 од.;
  5. Audi Q4 e-tron - 35 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1. Tesla Model 3 (15 од.),
  2. Volkswagen ID.4 (9 од.),
  3. Baic EC3 (9 од.),
  4. Buick Envision (7 од.),
  5. Zeekr 001 (7 од.).
#Автобізнес #Новини