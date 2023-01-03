Транспортный налог зависит от размера минимальной зарплаты. В 2023 году под него подпадает гораздо больше новых автомобилей.

С 1 января 2023 г. изменился порядок начисления транспортного налога, который в народе называют налогом на роскошь. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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Транспортный налог в Украине распространяется на автомобили до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат. По сравнению с 1 января 2022 минималка выросла на 200 гривен - до 6700 гривен. Теперь под налог на роскошь попадают авто стоимостью 2 512 500 гривен и больше.

Следует отметить, что в результате падения гривны и удорожания новых авто в нацвалюте под налог на роскошь теперь должно подпадать больше моделей. К примеру, более 2 512 500 гривен стоят отдельные версии BMW X3, Lexus RX или Mercedes-Benz GLE.

Министерство экономики ежегодно публикует список моделей авто, подпадающих под транспортный налог в Украине, хотя подчас неполный. Да, в прошлом году в него не попали дорогие суперкары McLaren, которые стоят от 200 000 долларов.

Сумма налога не изменилась – она составляет 25 тысяч гривен. Оплатить его необходимо в течение 60 дней после получения уведомления, в противном случае начисляется пеня 10%. При неуплате в течение 90 дней и более она вырастет до 20%.