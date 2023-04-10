Лидер предпочтений стабилен, а вот на втором-третьем местах есть изменения.

Самые популярные бренды на внутреннем рынке

Лидером среди марок легковушек, на которые в марте на внутреннем рынке был наибольший спрос, остается Volkswagen. Украинцы заключили около 10 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,4% от общего количества.

Второе место в рейтинге занял Renault (5,9%, 4,8 тыс.), утверждают эксперты Института исследований авторынка.

Продукция российско-советского ВАЗа опустилась со второго на третье место, а доля бренда постепенно снижается. В марте она составила 5,9% (4,7 тыс. сделок).



Самые популярные бренды среди внутренних перепродаж подержанных авто, март 2023 года

Четвертую позицию заняла Skoda с долей 5,4% (4,4 тыс.). Замыкает первую пятерку Toyota с долей 5,4% и 4,3 тыс. сделок.

Самые популярные модели на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних продаж в марте занял бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (2,8 тыс. сделок). На второе место снова поднялся Daewoo Lanos (суммарно вместе с модификациями, в том числе Sens) с 2,6 тыс. сделок. На третье место опустилась Skoda Octavia (2,4 тыс. сделок).

Четвертую строчку занял Volkswagen Golf (2,3 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,4 тыс. сделок).



Топ-15 самых популярных подержанных автомобилей на внутреннем рынке, март 2023 года