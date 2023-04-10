Лідер уподобань стабільний, а от на другому-третьому місцях є зміни.

Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку

Лідером брендів легковиків, які в березні купували на внутрішньому ринку найбільше, залишається Volkswagen. Українці уклали майже 10 тисяч угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,4% від загальної кількості.

Друге місце в рейтингу зайняв Renault (5,9%, 4,8 тис.), стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

Продукція російсько-радянського ВАЗу опустилася із другого на третє місце, а частка бренду поступово знижується. У березні вона склала 5,9% (4,7 тис. угод).



Найпопулярніші бренди серед внутрішніх перепродажів вживаних авто, березень 2023 року

Четверту позицію зайняла Skoda з часткою 5,4% (4,4 тис.). Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5,4% та 4,3 тис. угод.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у березні зайняв незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (2,8 тис. угод). На друге місце знову піднявся Daewoo Lanos (сумарно разом з модифікаціями, у тому числі Sens) із 2,6 тис. угод. На третє місце опустилася Skoda Octavia (2,4 тис. угод).

Четверту сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,3 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,4 тис. угод).



Топ-15 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку, березень 2023 року