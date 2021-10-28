Рейтинг удешевления автомобилей в течение 5 лет после покупки актуален для автомобилей, доступных на рынке США.

Последние исследования показывают, что покупка нового автомобиля не такое уж вопиющее расточительство. Дошло до того, что подержанный автомобиль продается дороже нового, потому что он доступен сразу. Из-за отсутствия микрочипов поставки новых автомобилей могут задерживаться даже на год.

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Эта необычная ситуация приводит к значительным изменениям в оценке амортизации подержанных автомобилей. Новое исследование iSeeCars анализирует 8,2 миллиона автомобилей 2016 модельного года, чтобы определить, какие модели имеют наименьшую и наибольшую потерю стоимости. Самым интересным выводом исследования является то, что средний 5-летний автомобиль обесценился на 40,1% в 2021 году по сравнению с 49,1% в 2020 году.

Согласно исследованию, Jeep Wrangler потерял лишь 9,2% своей стоимости после пятого года с момента выпуска, что составляет около 2 796 долларов от стоимости новой модели. На втором месте находится Wrangler Unlimited с потерей 10,5%, за ним следуют Porsche 911 (12,8%), Toyota Tacoma (13,8%) и Toyota Tundra (19,5%).

В целом в десятку лидеров вошли 5 спортивных моделей, из которых на шестом месте Ford Mustang (-21,0%) и на седьмом месте Chevrolet Corvette (-22,7). Восьмое и девятое места занимают Chevrolet Camaro и Dodge Challenger с потерей 23,6% и 24,4% соответственно. На десятом месте идет Toyota 4Runner (-24,6%).

Также отмечается, что у электромобиля Nissan Leaf наибольший износ за 5 лет – потеря 65,1% от начальной цены или в среднем 23 666 долларов. BMW i3 находится на втором месте – 63,1%, или 32 663 доллара, и в пятерку лидеров также входят BMW 7-Series (-61,5%), Maserati Ghibli (-61,3%) и BMW X5 (-60, 3%).

В последнюю десятку также вошли Jaguar XF (-59,5%), BMW 5-Series (-59,1%), Audi A6 (-58,2%), Lincoln Navigator L (-57,7%) и Volvo S60 (-57,3%).