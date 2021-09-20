Названные бестселлеры авторынка Польши в январе – июле 2021 года

Toyota Corolla сохранила лидерство на польском авторынке за период с января по июль, заняв долю 4,9%. Модель была реализована в количестве 13 685 штук.

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На второй позиции – Toyota Yaris (1 позиция в рейтинге; 10 817 шт., доля – 3,9%). Замыкает тройку лидеров Skoda Octavia (9659 шт., доля 3,4%).

На четвертом месте – Dacia Duster (+1 позиция в рейтинге; 8213 шт.; 2,9%), за которым следует Skoda Fabia (7423 шт.; 2,6%).

Шестое место занимает Toyota RAV4 (6846 шт.; 2,4%), седьмое – Hyundai Tucson (+6 строк в рейтинге, 6150 шт.; 2,2%), а восьмое – Toyota CH-R (5693 шт ., 2%).

Замыкают ТОП-10 Kia Sportage (+10 строчек в рейтинге; 5125 шт.; 1,8%) и Volkswagen T-Roc (+16 строчек в рейтинге; 4747 шт.; 1,7%).