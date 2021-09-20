Названі бестселери авторинку Польщі в січні - липні 2021 року

Toyota Corolla зберегла лідерство на польському авторинку за період з січня по липень, зайнявши частку 4,9%. Модель була реалізована в кількості 13 685 штук.

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На другій позиції - Toyota Yaris (+1 позиція в рейтингу; 10 817 шт .; частка - 3,9%). Замикає трійку лідерів Skoda Octavia (9 659 шт .; частка 3,4%).

На четвертому місці - Dacia Duster (+1 позиція в рейтингу; 8 213 шт .; 2,9%), за яким слід Skoda Fabia (7 423 шт .; 2,6%).

Шосте місце займає Toyota RAV4 (6 846 шт .; 2,4%), сьоме - Hyundai Tucson (+6 рядків у рейтингу, 6 150 шт .; 2,2%), а восьме - Toyota CH-R (5 693 шт .; 2%).

Замикають ТОП-10 Kia Sportage (+10 рядків у рейтингу; 5 125 шт .; 1,8%) і Volkswagen T-Roc (+16 рядків у рейтингу; 4 747 шт .; 1,7%).