Новеньку Hyundai Elantra в Україні можна придбати за ціною від 521 600 гривень – це близько 16 300 євро. Польський "Запорожець" оцінений продавцем у 17 000 євро.

У польському місті Косцян продають ЗАЗ 968М випущений у 1987 році. На одометрі машини усього 17 кілометрів. Така ж цифра вказана у графі “ціна”, але у тисячах євро.

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Стан автомобіля, судячи з фото, бездоганний. Ні на кузові, ні в салоні не помітно жодного дефекту і за словами продавця, всі технічні вузли автомобіля збереглися з заводу і працюють справно. В оголошенні вказано, що машина обладнана 68-сильним мотором, хоча насправді потужність двигуна ЗАЗ 968М становить 50 кінських сил.

Більшу частину життя 37-річний ЗАЗ 968М провів у гаражі без руху. Через це пробіг машини становить усього 17 кілометрів. Власник стверджує, що його екземпляр є одним з найкраще збережених “Запорожців” у Європі. Оцінив машину власник недешево – у 17 000 євро.

Фото: “Запорожець” з пробігом 17 км із Польщі / Autoscout24