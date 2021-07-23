В Білорусі міряли об'єми передніх багажників. Упаковками консервів.

Що спільного у Tesla Mode S і у ЗАЗ-968? Правильна відповідь – у обох авто є передній багажник. Адже у "Запорожця" двигун встановлений ззаду, а у Tesla електромотори займають мінімум місця, а батарея знаходиться знизу.

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Під час ретроралі “Залатая мiля +2021” у Білорусі вирішили з'ясувати, в якого з цих авто багажник більш місткий. Виміри робили упаковками консервів спонсора проєкту.

Причому за умовами конкурсу консерви потрібно було вантажити не поштучно, а в упаковці.

В цій "битві року" переміг "Запорожець". Правильна форма переднього багажника Tesla дозволила розмістити там лише 31 упаковку – це 310 банок. А ось у ЗАЗ багажник виявися не настільки "правильним", натомість більш містким – в нього ввійшло 36 упаковок.