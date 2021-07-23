В Беларуси мерили объемы передних багажников. Упаковками консервов.

Что общего у Tesla Mode S и у ЗАЗ-968? Правильный ответ – у обоих авто есть передний багажник. Ведь у "Запорожца" двигатель установлен сзади, а у Tesla электромоторы занимают минимум места, а батарея находится снизу.

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Во время ретроралли “Золотая миля +2021” в Беларуси решили выяснить, у какого из этих авто багажник более вместительный. Замеры делали упаковками консервов спонсора проекта.

Причем по условиям конкурса консервы нужно было грузить не поштучно, а в упаковке.

В этой "битве года" победил "Запорожец". Правильная форма переднего багажника Tesla позволила разместить там лишь 31 упаковку – это 310 банок. А вот в ЗАЗ багажник оказался не столь "правильным", зато более вместительным – в него вошло 36 упаковок.