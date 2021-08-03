Новенькую Hyundai Elantra в Украине можно купить по цене от 521 600 гривен – это около 16 300 евро. Польский "Запорожец" оценен продавцом в 17 000 евро.

В польском городе Косцян продают ЗАЗ 968М, выпущенный в 1987 году. На одометре машины всего 17 километров. Такая же цифра указана в графе “цена”, но в тысячах евро.

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Состояние автомобиля, судя по фото, безупречное. Ни на кузове, ни в салоне не заметно ни одного дефекта, и, по словам продавца, все технические узлы автомобиля сохранились с завода и работают исправно. В объявлении указано, что машина оборудована 68-сильным мотором, хотя на самом деле мощность двигателя ЗАЗ 968М составляет 50 лошадиных сил.

Большую часть жизни 37-летний ЗАЗ 968М провел в гараже без движения. Из-за этого пробег машины составляет всего 17 километров. Владелец утверждает, что его экземпляр является одним из лучших сохранившихся “запорожцев” в Европе. Оценил машину владелец недешево – в 17 000 евро.

Фото: “Запорожец” с пробегом 17 км из Польши / Autoscout24