Государственные учреждения тратят средства налогоплательщиков, в том числе и на новенькие автомобили. Так что покупали чиновники в 2021 году?

Коллеги с сайта dozorro.org узнали, какие легковые автомобили в 2021 году в Prozorro были самыми дорогими, а каких купили больше всего. И проверили, как пополняли автопарки отдельные госорганы.

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В 2021 году в Prozorro приобрели 4 970 легковых автомобилей на 3,6 млрд грн. Это более чем вдвое больше, чем в 2020. Наиболее активно государственные структуры интересовались машинами в сентябре-ноябре. Именно в эти три месяца они объявили 46% всех тендеров на автомобили.

Самые популярные модели

Чаще всего государственные заказчики покупали Renault Duster. Это компактный и достаточно бюджетный кроссовер-внедорожник, который может проехать как по обычным дорогам, так и по не слишком сложному бездорожью. В этом году таких авто приобрели 1 221, то есть 24,6% от общего количества. Больше всех Renault Duster в Prozorro купила Национальная полиция — 575. В основном это автомобили специального назначения — они дополнительно оснащены светодиодной панелью с проблесковыми маячками, громкоговорителем, радиостанцией для раций, сейфом.

Второй по популярности моделью стала Toyota Corolla. За год таких машин приобрели 291. Toyota Corolla также чаще всего покупала Нацполиция — всего 250 автомобилей. На 7 Toyota Corolla обогатился Полтавский городской совет, а на 6 — Офис Генерального прокурора.

Третьими по объемам продаж в Prozorro стали автомобили Mitsubishi L200. Всего за 2021 год этих полноприводных пикапов приобрели 242. Это единственная модель авто из лидерской пятерки, которую больше всего покупали не для полицейских. На 57 Mitsubishi L200 свой автопарк увеличило Государственное агентство лесных ресурсов Украины: в ноябре приобрели 37 авто для охраны охотничьих угодий, еще 20 — докупили в декабре. Также 54 Mitsubishi L200 приобрело ООО “Оператор газотранспортной системы Украины”.

Четвертую строчку популярности автомобилей в Prozorro заняла модель Kia Sportage. Таких машин для госструктур купили 220. Опять же, большинство автомобилей приобрела Нацполиция — 147 кроссоверов. По 10 Kia Sportage купили для СБУ и ЧАО «Укргидроэнерго», еще 6 – для прокуратуры.

Первую пятерку замыкает Ford Transit, этих машин приобрели 209. Среди них — 65 автомобилей спецназначению Нацполиции, 60 панцерованных оперативных инкассаторских машин АО “Ощадбанк” и 45 авто спецназначению Национальной гвардии Украины.