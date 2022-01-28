Державні установи витрачають кошти платників податків у тому числі і на новенькі автомобілі. Тож що купували чиновники у 2021 році?

Колеги з сайту dozorro.org дізналися, які легкові автомобілі в 2021 році в Prozorro були найдорожчими, а яких купили найбільше. І перевірили, як поповнювали автопарки окремі держоргани.

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У 2021 році в Prozorro придбали 4 970 легкових автомобілів на 3,6 млрд грн. Це понад вдвічі більше, ніж у 2020. Найактивніше державні структури цікавилися машинами у вересні-листопаді. Саме в ці три місяці вони оголосили 46% усіх тендерів на автомобілі.

Найпопулярніші моделі

Найчастіше державні замовники купували Renault Duster. Це компактний та досить бюджетний кросовер-позашляховик, який може проїхати як по звичайних дорогах, так і по не надто складному бездоріжжю. Цього року таких авто придбали 1 221, тобто 24,6% від загальної кількості. Найбільше Renault Duster в Prozorro купила Національна поліція — 575. Здебільшого це автомобілі спеціального призначення — вони додатково обладнані світлодіодною панеллю з проблисковими маячками, гучномовцем, радіостанцією для рацій, сейфом.

Другою за популярністю моделлю стала Toyota Corolla. За рік таких машин придбали 291. Toyota Corolla також найчастіше купувала Нацполіція — загалом 250 автівок. На 7 Toyota Corolla збагатилася Полтавська міська рада, а на 6 — Офіс Генерального прокурора.

Третіми за обсягами продажів у Prozorro стали автомобілі Mitsubishi L200. Загалом за 2021 рік цих повнопривідних пікапів придбали 242. Це єдина модель авто із лідерської п’ятірки, яку найбільше купували не для поліцейських. На 57 Mitsubishi L200 свій автопарк збільшило Державне агентство лісових ресурсів України: у листопаді придбали 37 авто для охорони мисливських угідь, ще 20 — докупили в грудні. Також 54 Mitsubishi L200 придбало ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”.

Четверту сходинку популярності автомобілів у Prozorro посіла модель Kia Sportage. Таких машин для держструктур купили 220. Знову ж таки, більшість автівок придбала Нацполіція — 147 кросоверів. По 10 Kia Sportage купили для СБУ і ПрАТ «Укргідроенерго», ще 6 – для прокуратури.

Чільну п'ятірку замикає Ford Transit, цих машин придбали 209. Серед них — 65 автівок спецпризначення Нацполіції, 60 панцерованих оперативних інкасаторських машин АТ “Ощадбанк” і 45 авто спецпризначення Національної гвардії України.