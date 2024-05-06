Один взгляд на двигатель этого Audi S5 показывает, насколько разрушительным может быть перегрев. Внутри двигателя охлаждающая жидкость смешана с маслом.

Охлаждающая жидкость двигателя и масло никогда не должны смешиваться. Охлаждающая жидкость эффективно сводит на нет смазывающий эффект масла, что очень быстро "убивает" двигатель.

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Вот что случилось с этим 3,0-литровым Audi V-6 с турбонаддувом 2022 года. Теперь это груда металлолома, наполненная масляно-охлаждающей смесью, которая напоминает шоколадный молочный коктейль.

На удивление, повреждения в этом почти новом двигателе являются относительно минимальными. Точный пробег неизвестен, но, как показывает это видео о разборке I Do Cars, различные компоненты легко разбираются. Кроме того, очень незначительный износ. Коренные подшипники, шатунные вкладыши, постель распределительного вала и даже стенки цилиндров в относительно хорошем состоянии. Учитывая, что двигатель работал с разбавленным маслом, это стало неожиданностью.

Согласно видео, в какой-то момент вышла из строя линия охлаждающей жидкости, что привело к перегреву двигателя настолько, что привело к деформации алюминиевых головок. Это привело к смешиванию охлаждающей жидкости с маслом. Вполне возможно, что в верхней части блока также могут быть проблемы. Повреждение подлежит ремонту, но в этом случае была произведена полная замена двигателя.

И согласно видео, замена не покрывалась гарантией. Ведущий говорит, что Audi опровергла претензию, поскольку двигатель был перегрет, что привело к тому, что владелец автомобиля заплатил $30 000 за ремонт. Поэтому имейте это в виду, если вы обнаружите, что ваш двигатель немного нагрелся. Остановитесь и дайте ему остыть. По возможности отбуксируйте автомобиль и сделайте все возможное, чтобы уберечь его от перегрева. Это может предотвратить существенные расходы на ремонт.