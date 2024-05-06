Один погляд на двигун цього Audi S5 показує, наскільки руйнівним може бути перегрів. Всередині двигуна охолоджуюча рідина змішана з маслом.

Охолоджуюча рідина двигуна та масло ніколи не повинні змішуватися. Охолоджуюча рідина ефективно зводить нанівець змащувальний ефект масла, що дуже швидко «вбиває» двигун.

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Ось що сталося з цим 3,0-літровим Audi V-6 з турбонаддувом 2022 року. Тепер це купа металобрухту, наповнена масляно-охолоджувальною сумішшю, яка нагадує шоколадний молочний коктейль.

На диво, пошкодження в цьому майже новому двигуні є відносно мінімальними. Точний пробіг невідомий, але, як показує це відео про розбирання I Do Cars, різні компоненти легко розбираються. Крім того, дуже незначний знос. Корінні підшипники, шатунні вкладиші, постіль розподільного вала і навіть стінки циліндрів у відносно хорошому стані. Враховуючи, що двигун працював із розбавленим маслом, це стало несподіванкою.

Згідно з відео, в якийсь момент вийшла з ладу лінія охолоджуючої рідини, що призвело до перегріву двигуна настільки, що призвело до деформації алюмінієвих головок. Це призвело до змішування охолоджуючої рідини з маслом. Цілком можливо, що у верхній частині блоку також можуть бути проблеми. Пошкодження підлягає ремонту, але в цьому випадку була проведена повна заміна двигуна.

І згідно з відео, заміна не покривалася гарантією. Ведучий каже, що Audi спростувала претензію, оскільки двигун був перегрітий, що призвело до того, що власник автомобіля заплатив $30 000 за ремонт. Тож майте це на увазі, якщо ви виявите, що ваш двигун трохи нагрівся. Зупиніться та дайте йому охолонути. За можливості відбуксируйте автомобіль та зробіть усе можливе, щоб уберегти його від перегріву. Це може запобігти суттєвим витратам на ремонт.