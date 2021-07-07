Сезон ремонтных работ в самом разгаре. Многие дороги и объекты инфраструктуры уже ремонтируются и еще больше только ожидают ремонта.

Продолжаются работы на объектах дорожной инфраструктуры – дорогах, мостах и путепроводах. Чтобы успеть воплотить задуманное и минимально ограничивать движение транспорта, ремонты осуществляют в круглосуточном режиме и без выходных.

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Например, на улице Милославской (Троещина) продолжается подготовка к финальному асфальтированию. Также там обустраивают новые тротуары и современную систему освещения. Эту дорогу не обновляли 37 лет – с тех пор, как построили.

Завершают работы и на проспекте Степана Бандеры (Московском проспекте). Там уже устроили верхний слой дорожного покрытия на участке от Оболонского проспекта до улицы Елены Телиги. Обновляют тротуары и обустраивают велодорожки.

Ремонтируют и мосты и путепроводы, которые не видели ремонта более 30-40 лет. Сегодня работы продолжаются на 14 объектах. 7 из них обещают завершить уже в этом году. В частности, и Новоконстантиновский путепровод. Его построили в 1979 году и с тех пор не ремонтировали. Сейчас там бетонируют монолитную плиту. Первый этап ремонта планируем завершить до 15 июля (на части в направлении Подола) и начнется обновление второй части путепровода.