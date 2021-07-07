Сезон ремонтних робіт у самому розпалі. Багато доріг та об’єктів інфраструктури вже ремонтуються та ще більше тільки очікують ремонту.

Тривають роботи на об’єктах дорожньої інфраструктури - дорогах, мостах та шляхопроводах. Аби встигнути втілити заплановане та мінімально обмежувати рух транспорту, ремонти здійснюють у цілодобовому режимі і без вихідних.

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Наприклад, на вулиці Милославській (Троєщина) триває підготовка до фінального асфальтування. Також там облаштовують нові тротуари та сучасну систему освітлення. Цю дорогу не оновлювали 37 років - відтоді, як побудували.

Завершують роботи й на проспекті Степана Бандери (Московському проспекті). Там вже влаштували верхній шар дорожнього покриття на ділянці від Оболонського проспекту до вулиці Олени Теліги. Оновлюють тротуари та влаштовують велодоріжки.

Ремонтують і мости та шляхопроводи, які не бачили ремонту понад 30-40 років. Сьогодні роботи тривають на 14 об’єктах. 7 з них обіцяють завершити вже цього року. Зокрема, й Новокостянтинівський шляхопровід. Його спорудили у 1979 році і відтоді не ремонтували. Нині там бетонують монолітну плиту. Перший етап ремонту плануємо завершити до 15 липня (на частині у напрямку Подолу) й розпочнеться оновлення другої частини шляхопроводу.