Какие грузовики претендуют на титул лучшего в Европе

Награда "Международный грузовик года 2025" считается самой престижной в индустрии грузовиков. На этот титул могут претендовать как уже действующие машины из широкой линейки, так и среди новых моделей.

В прошлом году это признание досталось электрическому грузовику Volvo FH Electric, который возглавил рейтинг. То была первая электрическая машина в истории конкурса.

В этом году среди кандидатов есть как ряд новых электрических, так и дизельных моделей.

Кандидаты на звание лучшего грузовика (алфавитный порядок):

Ford F-Line

Iveco S-eWay

MAN D30

MAN eTGX

Mercedes-Benz eActros 600

Renault E-Tech T

Volvo FH Aero



Победитель определяется путем голосования жюри, в состав которого входят журналисты ведущих транспортных СМИ из 24 стран Европы.

Семь моделей грузовиков претендуют на звание Международного грузовика года 2025. Фото: ITOY

Победитель конкурса "Международный грузовик года 2025" будет объявлен за день до официального открытия ярмарки IAA Transportation. Это произойдет там же, в Ганновере вечером понедельника, 16 сентября.

Напомним, звание лучшего грузовика определяется в течение 48 лет. Редакция Авто24 заинтересовалась, а кому за это время чаще всего доставалась награда и составила список лидеров по количеству побед.

Чаще всего звание лучшего грузовика года доставалось:

MAN – 8 раз;

Mercedes-Benz – 8 раз;

DAF – 7 раз;

Volvo – 7 раз;

Iveco – 5 раз;

Scania – 5 раз;

Renault – 3 раза.

Остальные победители имели по одной награде. По мнению экспертов, в этом году самые ощутимые гонки за титул лучшего развернутся между Volvo FH Aero и Mercedes-Benz eActros 600. Впрочем, это только прогнозы, поскольку там каждый из семи кандидатов что-то оригинальное имеет и также претендует на признание.