Какие грузовики претендуют на титул лучшего в Европе

ФОТО: Коллаж Авто24|
Нынешняя ярмарка и конкурс лучшего грузовика должны превзойти предыдущие мероприятия
Награда "Международный грузовик года 2025" считается самой престижной в индустрии грузовиков. На этот титул могут претендовать как уже действующие машины из широкой линейки, так и среди новых моделей.
В прошлом году это признание досталось электрическому грузовику Volvo FH Electric, который возглавил рейтинг. То была первая электрическая машина в истории конкурса.
В этом году среди кандидатов есть как ряд новых электрических, так и дизельных моделей.
Кандидаты на звание лучшего грузовика (алфавитный порядок):
- Ford F-Line
- Iveco S-eWay
- MAN D30
- MAN eTGX
- Mercedes-Benz eActros 600
- Renault E-Tech T
- Volvo FH Aero
Победитель определяется путем голосования жюри, в состав которого входят журналисты ведущих транспортных СМИ из 24 стран Европы.
Семь моделей грузовиков претендуют на звание Международного грузовика года 2025. Фото: ITOY
Победитель конкурса "Международный грузовик года 2025" будет объявлен за день до официального открытия ярмарки IAA Transportation. Это произойдет там же, в Ганновере вечером понедельника, 16 сентября.
Напомним, звание лучшего грузовика определяется в течение 48 лет. Редакция Авто24 заинтересовалась, а кому за это время чаще всего доставалась награда и составила список лидеров по количеству побед.
Чаще всего звание лучшего грузовика года доставалось:
- MAN – 8 раз;
- Mercedes-Benz – 8 раз;
- DAF – 7 раз;
- Volvo – 7 раз;
- Iveco – 5 раз;
- Scania – 5 раз;
- Renault – 3 раза.
Остальные победители имели по одной награде. По мнению экспертов, в этом году самые ощутимые гонки за титул лучшего развернутся между Volvo FH Aero и Mercedes-Benz eActros 600. Впрочем, это только прогнозы, поскольку там каждый из семи кандидатов что-то оригинальное имеет и также претендует на признание.