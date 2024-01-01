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Какие грузовики претендуют на титул лучшего в Европе

Семь моделей грузовиков претендуют на звание Международного грузовика года 2025. Европейские автозаводы выдвигают своих претендентов и надеются на победу.
Конкурс "Международный грузовик года 2025" в разгаре - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Нынешняя ярмарка и конкурс лучшего грузовика должны превзойти предыдущие мероприятия

Валентин Ожго
logo30 августа, 18:30
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Награда "Международный грузовик года 2025" считается самой престижной в индустрии грузовиков. На этот титул могут претендовать как уже действующие машины из широкой линейки, так и среди новых моделей.

В прошлом году это признание досталось электрическому грузовику Volvo FH Electric, который возглавил рейтинг. То была первая электрическая машина в истории конкурса.

В этом году среди кандидатов есть как ряд новых электрических, так и дизельных моделей.

Кандидаты на звание лучшего грузовика (алфавитный порядок):

  • Ford F-Line
  • Iveco S-eWay
  • MAN D30
  • MAN eTGX
  • Mercedes-Benz eActros 600
  • Renault E-Tech T
  • Volvo FH Aero


Победитель определяется путем голосования жюри, в состав которого входят журналисты ведущих транспортных СМИ из 24 стран Европы.

Семь моделей грузовиков претендуют на звание Международного грузовика года 2025. Фото: ITOY

Победитель конкурса "Международный грузовик года 2025" будет объявлен за день до официального открытия ярмарки IAA Transportation. Это произойдет там же, в Ганновере вечером понедельника, 16 сентября.

Напомним, звание лучшего грузовика определяется в течение 48 лет. Редакция Авто24 заинтересовалась, а кому за это время чаще всего доставалась награда и составила список лидеров по количеству побед.

Чаще всего звание лучшего грузовика года доставалось:

  • MAN – 8 раз;
  • Mercedes-Benz – 8 раз;
  • DAF – 7 раз;
  • Volvo – 7 раз;
  • Iveco – 5 раз;
  • Scania – 5 раз;
  • Renault – 3 раза.

Остальные победители имели по одной награде. По мнению экспертов, в этом году самые ощутимые гонки за титул лучшего развернутся между Volvo FH Aero и Mercedes-Benz eActros 600. Впрочем, это только прогнозы, поскольку там каждый из семи кандидатов что-то оригинальное имеет и также претендует на признание.

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