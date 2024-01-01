Які вантажівки претендують на титул кращої в Європі

Нагорода "Міжнародна вантажівка року 2025" вважається найпрестижнішою відзнакою в індустрії вантажівок. На цей титул можуть претендувати як вже чинні машини з широкого загалу, так і з-поміж нових моделей.

Торік це визнання дісталося електричній вантажівці Volvo FH Electric, котра очолила рейтинг. Це була перша електрична машина в історії конкурсу.

Цього року серед кандидатів є як ряд нових електричних, так і дизельних моделей.

Кандидати на звання кращої вантажівки (алфавітний порядок):

Ford F-Line

Iveco S-eWay

MAN D30

MAN eTGX

Mercedes-Benz eActros 600

Renault E-Tech T

Volvo FH Aero



Переможець визначається шляхом голосування журі, до складу якого входять журналісти провідних транспортних ЗМІ із 24 країн Європи.

Сім моделей вантажівок претендують на звання Міжнародної вантажівки року 2025. Фото: ITOY

Переможця конкурсу "Міжнародна вантажівка року 2025" буде оголошено за день до офіційного відкриття ярмарку IAA Transportation. Це відбудеться там же, в Ганновері ввечері понеділка, 16 вересня.

Нагадаємо, звання кращої вантажівки визначається протягом 48 років. Редакція Авто24 зацікавилася, а кому за цей час найчастіше діставалася нагорода і склала список лідерів за кількістю перемог.

Найчастіше звання кращої вантажівки року діставалося:

MAN – 8 разів;

Mercedes-Benz – 8 разів;

DAF – 7 разів;

Volvo – 7 разів;

Iveco – 5 разів;

Scania – 5 разів;

Renault – 3 рази.

Решта переможців мали по одній нагороді. На думку експертів, у цьому році найвідчутніші перегони за титул найкращого розгорнуться між Volvo FH Aero та Mercedes-Benz eActros 600. Втім, це лише прогнози, оскільки там кожен з семи кандидатів щось-таки оригінальне має і також претендує на визнання.