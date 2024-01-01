Какие электромобили покупали в марте: рейтинг

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 4680 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Относительно марта прошлого года спрос на электромобили вырос на 6%, а по сравнению с февралем 2025 года на 4%. Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4532 шт. (новых – 647 шт., подержанных – 3885 шт.). Среди 148 коммерческих электромобилей новыми были только 7 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

BYD Song Plus - 100 ед.;

Volkswagen ID.Unyx - 96 ед.;

Zeekr 001 - 69 ед.;

Zeekr 7X - 59 ед.;

Audi Q4 e-tron - 45 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Tesla Model Y - 448 ед.;

Nissan Leaf - 445 ед.;

Tesla Model 3 - 410 ед.;

Hyundai Kona - 273 ед.;

Kia Niro - 270 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12,8 тыс. электромобилей, что на 8% больше, чем в I кв. 2024г. Из них новых – 1978 ед. (-26%) и 10827 бывших в употреблении (+ 18%).