В прошлом году через платформу Prozorro бюджетные организации и ведомства закупили за счет государства 3,8 тысячи автомобилей на сумму 3,7 миллиарда гривен.

Львиная доля техники, как отмечают авторы исследования из мониторингового центра Dozorro, закупила Национальная полиция – 1239 машин на сумму 1,1 млрд гривен. Это, кроме Полиции охраны (339 ед. на 285 млн грн) и Сервисных центров МВД (145 ед. на 144 млн. грн).

Аналитик и специалист по публичным закупкам Трансперенси Интернешнл Украина Ярослав Пилипенко отмечает, что они учитывали в своем анализе только легковые автомобили: "Мы выгрузили данные обо всех закупках легковых автомобилей в 2023 году. А потом вручную убрали из них специфический транспорт, который тоже подпадает под эту классификацию, например автомобили скорой помощи, снегоболотоходы ГСЧС и инкассаторские авто".

Самым урожайным на покупки был ноябрь, в течение месяца на приобретение автомобилей затрачено 662,6 млн гривен. Это – почти каждая шестая машина из прошлогодних закупок.

Рейтинг предпочтений возглавил бюджетный кроссовер Renault Duster. Он стал абсолютным лидером, освоив нишу в 42% объема прошлогодних закупок. В количественном определении это 1,6 тысячи машин.

Второе место занимает Renault Express (211 ед.), на третьем – полноприводный пикап Mitsubishi L200 (178 ед.). Среди самых популярных автомобилей также Toyota Corolla и Skoda Octavia.

Самый масштабный закупочный потенциал за собой закрепили Киев и область – 1351 легковушка на сумму 1,5 млрд гривен. Меньше всего покупали машины за счет госбюджета в Волынской области – 42 машины на 40 миллионов гривен.

Среди самых дорогих автомобилей значится партия из четырех специализированных автомобилей на базе Volkswagen Multivan BULLI Long по 3,8 млн грн, которые приобрело Управление государственной охраны Украины.

Есть довольно интересные примеры нестандартных закупок. Так, Hyundai Staria за 2 млн грн приобретено для перевозки студентов Луганского государственного медицинского университета, который из-за войны в марте 2023 года переехал из города Рубежное в Ровенскую область.

Инфографика: Dozorro