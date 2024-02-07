Торік через платформу Prozorro бюджетні організації та відомства закупили коштом держави 3,8 тисячі автомобілів на суму 3,7 мільярда гривень.

Левова частка техніки, як зазначають автори дослідження з моніторингового центру Dozorro, закупила Національна поліція – 1239 машин на суму 1,1 млрд гривень. Це, окрім Поліції охорони (339 од. на 285 млн грн) та Сервісних центрів МВС (145 од. на 144 млн. грн).

Аналітик та фахівець з публічних закупівель Трансперенсі Інтернешнл Україна Ярослав Пилипенко зазначає, що вони враховували у своєму аналізі тільки легкові автомобілі: "Ми вивантажили дані про всі закупівлі легкових автівок у 2023. А потім вручну прибрали з них специфічний транспорт, який теж підпадає під цю класифікацію, як-от автомобілі швидкої допомоги, снігоболотоходи ДСНС та інкасаторські авто".

Найурожайнішим на покупки був листопад, протягом місяця на придбання автомобілів затрачено 662,6 млн гривень. Це – майже кожна шоста машина з торішніх закупок.

Рейтинг уподобань очолив бюджетний кросовер Renault Duster. Він став абсолютним лідером, освоївши нішу в 42% обсягу торішніх закупівель. В кількісному визначенні це 1,6 тисячі машин.

Друге місце посідає Renault Express (211 од.), на третьому – повнопривідний пікап Mitsubishi L200 (178 од.). Серед найпопулярніших автівок також Toyota Corolla та Skoda Octavia.

Наймасштабніший закупівельний потенціал за собою закріпили Київ та область – 1351 легковик на суму 1,5 млрд гривень. Найменше купляли машини коштом держбюджету у Волинській області – 42 машини на 40 мільйонів гривень.

З-поміж найдорожчих автівок значиться партія з чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Volkswagen Multivan BULLI Long по 3,8 млн грн, які придбало Управління державної охорони України.

Є доволі цікаві приклади нестандартних закупівель. Так, Hyundai Staria за 2 млн грн придбано для перевезення студентів Луганського державного медичного університету, який через війну в березні 2023 року переїхав з міста Рубіжне на Рівненщину.

Інфографіка: Dozorro