Определились лидеры среди новых авто за первые 4 месяца 2019 года.

С января по апрель текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 25,3 тыс. новых легковых автомобилей.

ТОП-10 самых популярных новых легковых авто за январь-апрель 2019 года в Украине:

Рейтинг Модель Продажи, шт 1 Kia Sportage 1696 2 Renault Duster 1644 3 Toyota RAV-4 1177 4 Renault Logan 1084 5 Hyundai Tucson 769 6 Skoda Octavia 760 7 Nissan Qashqai 694 8 Renault Sandero 639 9 Nissan X-Trail 636 10 Toyota Camry 587

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Сравнение наиболее популярных новых легковых автомобилей в этом году с лидерами годичной давности

По итогам первых четырех месяцев 2019 года бестселлером украинского рынка новых легковых авто стал компактный кроссовер от компании Kia Motors – Kia Sportage. С начала года 1696 новых "Спортейджей" пополнили национальный автопарк. Годом ранее первую позицию по количеству регистраций занимал автомобиль Volkswagen Golf.

Вторым по популярности автомобилем стал Renault Duster, в активе которого 1644 регистрационных номера. В прошлом году вторым был Audi A3.

На третьем месте, как и год назад Toyota RAV-4. Выбор на этом кроссовере остановили 1177 покупателей.

Четвертую строчку в рейтинге с результатом 1084 реализованных авто занял Renault Logan. В 2018 на этом месте был Renault Duster.

Пятое место и 769 регистраций у Hyundai Tucson. А год назад лидерскую пятерку замыкал автомобиль Toyota Camry, который в этом году закрывает десятку наиболее востребованных моделей на украинском рынке новых легковых автомобилей.

Тенденции рынка новых авто в Украине в 2019 году

Меняющаяся конъюнктура на рынке за этот период так и не сформировала стабильного и понятного тренда. Первые два месяца регистрации новых машин отставали от своих показателей годичной давности (на 21% и 2% соответственно), демонстрируя при этом сокращение темпов падения. Однако весной ситуация изменилась, динамика стала положительной, но в то же время темпы прироста рынка упали с 8% в марте до 1% в апреле.

Как следствие, за четыре месяца регистрации новых легковых автомобилей в Украине так и не достигли показателя прошлого года. Разрыв составляет 3 процента.

Напомним, что обнародован прогноз относительно роста рынка мотоциклов в Украине.