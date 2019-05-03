Определились лидеры среди новых авто за первые 4 месяца 2019 года.
С января по апрель текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 25,3 тыс. новых легковых автомобилей.
ТОП-10 самых популярных новых легковых авто за январь-апрель 2019 года в Украине:
|
Рейтинг
|
Модель
|
Продажи, шт
|
1
|
Kia Sportage
|
1696
|
2
|
Renault Duster
|
1644
|
3
|
Toyota RAV-4
|
1177
|
4
|
Renault Logan
|
1084
|
5
|
Hyundai Tucson
|
769
|
6
|
Skoda Octavia
|
760
|
7
|
Nissan Qashqai
|
694
|
8
|
Renault Sandero
|
639
|
9
|
Nissan X-Trail
|
636
|
10
|
Toyota Camry
|
587
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Сравнение наиболее популярных новых легковых автомобилей в этом году с лидерами годичной давности
По итогам первых четырех месяцев 2019 года бестселлером украинского рынка новых легковых авто стал компактный кроссовер от компании Kia Motors – Kia Sportage. С начала года 1696 новых "Спортейджей" пополнили национальный автопарк. Годом ранее первую позицию по количеству регистраций занимал автомобиль Volkswagen Golf.
Вторым по популярности автомобилем стал Renault Duster, в активе которого 1644 регистрационных номера. В прошлом году вторым был Audi A3.
На третьем месте, как и год назад Toyota RAV-4. Выбор на этом кроссовере остановили 1177 покупателей.
Четвертую строчку в рейтинге с результатом 1084 реализованных авто занял Renault Logan. В 2018 на этом месте был Renault Duster.
Пятое место и 769 регистраций у Hyundai Tucson. А год назад лидерскую пятерку замыкал автомобиль Toyota Camry, который в этом году закрывает десятку наиболее востребованных моделей на украинском рынке новых легковых автомобилей.
Тенденции рынка новых авто в Украине в 2019 году
Меняющаяся конъюнктура на рынке за этот период так и не сформировала стабильного и понятного тренда. Первые два месяца регистрации новых машин отставали от своих показателей годичной давности (на 21% и 2% соответственно), демонстрируя при этом сокращение темпов падения. Однако весной ситуация изменилась, динамика стала положительной, но в то же время темпы прироста рынка упали с 8% в марте до 1% в апреле.
Как следствие, за четыре месяца регистрации новых легковых автомобилей в Украине так и не достигли показателя прошлого года. Разрыв составляет 3 процента.
Напомним, что обнародован прогноз относительно роста рынка мотоциклов в Украине.