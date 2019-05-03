Визначились лідери серед нових авто за перші 4 місяці 2019 року.
З січня по квітень поточного року укпраїнці придбали та поставили на облік 25,3 тис. нових легкових автомобілів.
ТОП-10 найпопулярніших нових легкових авто за січень-квітень 2019 року в Україні:
|
Рейтинг
|
Модель
|
Продажі, шт
|
1
|
Kia Sportage
|
1696
|
2
|
Renault Duster
|
1644
|
3
|
Toyota RAV-4
|
1177
|
4
|
Renault Logan
|
1084
|
5
|
Hyundai Tucson
|
769
|
6
|
Skoda Octavia
|
760
|
7
|
Nissan Qashqai
|
694
|
8
|
Renault Sandero
|
639
|
9
|
Nissan X-Trail
|
636
|
10
|
Toyota Camry
|
587
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Порівняння найбільш популярних нових легкових автомобілів цього року з лідерами річної давності
За підсумками перших чотирьох місяців 2019 року бестселером українського ринку нових легкових авто став компактний кросовер від компанії Kia Motors – Kia Sportage. З початку року 1696 нових "Спортейджів" поповнили національний автопарк. Роком раніше першу позицію за кількістю реєстрацій займав автомобіль Volkswagen Golf.
Другим за популярністю автомобілем став Renault Duster, в активі якого 1644 реєстраційних номери. У минулому році другим був Audi A3.
На третьому місці, як і рік тому Toyota RAV-4. Вибір на цьому кросовері зупинили 1177 покупців.
Четверту сходинку в рейтингу з результатом 1084 реалізованих авто зайняв Renault Logan. У 2018 на цьому місці був Renault Duster.
П’яте місце і 769 реєстрацій у Hyundai Tucson. А рік тому лідерську п’ятірку замикав автомобіль Toyota Camry, який у цьому році закриває десятку найбільш затребуваних моделей на українському ринку нових легкових автомобілів.
Тенденції ринку нових авто в Україні в 2019 році
Змінюється кон’юнктура на ринку за цей період так і не сформувала стабільного і зрозумілого тренда. Перші два місяці реєстрації нових машин відставали від своїх показників річної давності (на 21% і 2% відповідно), демонструючи при цьому скорочення темпів падіння. Однак навесні ситуація змінилася, динаміка стала позитивною, але в той же час темпи приросту ринку впали з 8% в березні до 1% в квітні.
Як наслідок, за чотири місяці реєстрації нових легкових автомобілів в Україні так і не досягли показника минулого року. Розрив становить 3 відсотки.
Нагадаємо, що оприлюднено прогноз щодо росту ринку мотоциклів в Україні.