Визначились лідери серед нових авто за перші 4 місяці 2019 року.

З січня по квітень поточного року укпраїнці придбали та поставили на облік 25,3 тис. нових легкових автомобілів.

ТОП-10 найпопулярніших нових легкових авто за січень-квітень 2019 року в Україні:

Рейтинг Модель Продажі, шт 1 Kia Sportage 1696 2 Renault Duster 1644 3 Toyota RAV-4 1177 4 Renault Logan 1084 5 Hyundai Tucson 769 6 Skoda Octavia 760 7 Nissan Qashqai 694 8 Renault Sandero 639 9 Nissan X-Trail 636 10 Toyota Camry 587

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Порівняння найбільш популярних нових легкових автомобілів цього року з лідерами річної давності

За підсумками перших чотирьох місяців 2019 року бестселером українського ринку нових легкових авто став компактний кросовер від компанії Kia Motors – Kia Sportage. З початку року 1696 нових "Спортейджів" поповнили національний автопарк. Роком раніше першу позицію за кількістю реєстрацій займав автомобіль Volkswagen Golf.

Другим за популярністю автомобілем став Renault Duster, в активі якого 1644 реєстраційних номери. У минулому році другим був Audi A3.

На третьому місці, як і рік тому Toyota RAV-4. Вибір на цьому кросовері зупинили 1177 покупців.

Четверту сходинку в рейтингу з результатом 1084 реалізованих авто зайняв Renault Logan. У 2018 на цьому місці був Renault Duster.

П’яте місце і 769 реєстрацій у Hyundai Tucson. А рік тому лідерську п’ятірку замикав автомобіль Toyota Camry, який у цьому році закриває десятку найбільш затребуваних моделей на українському ринку нових легкових автомобілів.

Тенденції ринку нових авто в Україні в 2019 році

Змінюється кон’юнктура на ринку за цей період так і не сформувала стабільного і зрозумілого тренда. Перші два місяці реєстрації нових машин відставали від своїх показників річної давності (на 21% і 2% відповідно), демонструючи при цьому скорочення темпів падіння. Однак навесні ситуація змінилася, динаміка стала позитивною, але в той же час темпи приросту ринку впали з 8% в березні до 1% в квітні.

Як наслідок, за чотири місяці реєстрації нових легкових автомобілів в Україні так і не досягли показника минулого року. Розрив становить 3 відсотки.

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