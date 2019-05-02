Українці продовжують масово купувати вживані автомобілі з Європи та США. Нові автомобілі зараз мало кого цікавлять.

У квітні українці поставили на облік 6,9 тис. нових легкових авто. Загалом за чотири місяці, з січня по квітень, в Україні свої перші номери отримали 25,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 3% менше ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

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Незважаючи на те, що квітневий результат, відносно 2018 року зріс на 1%, до 6,9 тис. авто, найбільш урожайним місяцем поточного року залишається березень, з показником 7,3 тис. нових легкових автомобілів.

Максимальним попитом минулого місяця користувались автомобілі марки Renault. В результаті квітневі реєстрації “Рено” збільшились майже на 65% – до 1114 шт.

Друге місце посіла TOYOTA, продажі якої зросли на 13% – до 963 нових авто.З результатом у 638 автомобілів і більш ніж дворазовим зростанням до квітня 2018 року, в трійку лідерів місяця увійшла KIA. На четвертому місці – SKODA – 553 авто (+44%). Замикає першу п’ятірку рейтингу – NISSAN. Продажі автомобілів цієї марки зросли на 4% і становили – 424 шт.

Також у квітні присутністю в ТОП-10 змогли похвалитися такі автомобільні бренди як: HYUNDAI – 378 шт. (-14%); SUZUKI – 265 шт. (+50%); VOLKSWAGEN – 237 шт. (- 61%); BMW – 208 шт. (+38%) і MAZDA – 204 шт. (-31%).

А бестселером місяця в черговий раз став автомобіль KIA Sportage, на якому в квітні свій вибір зупинили 527 покупців.

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