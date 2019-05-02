Украинцы продолжают массово покупать подержанные автомобили из Европы и США. Новые автомобили сейчас мало кого интересуют.

В апреле украинцы поставили на учет 6,9 тыс. новых легковых авто. Всего за четыре месяца, с января по апрель, в Украине свои первые номера получили 25,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 3% меньше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.

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Несмотря на то, что апрельский результат, относительно 2018 года вырос на 1%, до 6,9 тыс. авто, наиболее урожайным месяцем текущего года остается март, с показателем – 7,3 тыс. новых легковых автомобилей.

Максимальным спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки RENAULT. В результате, апрельские регистрации Рено увеличились почти на 65% – до 1114 шт.

Второе место заняла TOYOTA, продажи которой выросли на 13% – до 963 новых авто. С результатом 638 автомобилей и более чем двукратным ростом в соотношении к апрелю 2018 года, в тройку лидеров месяца вошла KIA. На четвертом месте – SKODA – 553 авто (+44%). Замыкает первую пятерку рейтинга – NISSAN. Продажи автомобилей этой марки выросли на 4% и составили – 424 шт.

Также в апреле присутствием в ТОП-10 смогли похвастаться такие автомобильные бренды как: HYUNDAI – 378 шт. (-14%); SUZUKI – 265 шт. (+50%); VOLKSWAGEN – 237 шт. (- 61%); BMW – 208 шт. (+38%) и MAZDA – 204 шт. (-31%).

А бестселлером месяца в очередной раз стал автомобиль KIA Sportage, на котором в апреле свой выбор остановили 527 покупателей.

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