У минулому, в 2018 році ринок нових мотоциклів в Україні збільшився практично в два рази. Цього року експерти теж прогнозують зростання, хоч і не настільки активне.

Під час проведення третьої дилерської конференції компанії "MotoMania", яка є офіційним представником "Bajaj Auto" в Україні, її генеральний директор Андрій Заболотний докладно роз'яснив ситуацію, що складається на ринку мотоциклів України.

Читате також: Газ для авто продовжує стрімко дорожчати

У 2018 році в нашій країні було продано 18 700 нових мотоциклів. Це майже в два рази більше, ніж в 2017 році. Прогноз на 2019 рік – зростання ринку на 20% до 22 000 нових проданих мотоциклів.

За прогнозами Андрія Заболотного, продажі індійської техніки Bajaj будуть рости значно швидше за ринок. Приміром, у 2018 році було продано 1 284 мотоциклів марки Bajaj, а в планах на 2019 фігурує вже 3 000 одиниць.

Головні інструменти збільшення продажів – активний розвиток дилерської мережі (зараз у Bajaj в Україні понад 40 дилерів) і впровадження власної кредитної програми "Bajaj фінанс". Завдання останньої – відвоювати частку ринку у китайських виробників, які пропонують більш доступний, але, найчастіше менш якісний продукт

Якщо говорити про структуру модельного ряду Bajaj, то більше 55% складають мотоцикли загального призначення. Близько 25% – міські. Всі інші класи мотоциклів займають по 5-10% в структурі продажів.

Читайте також: В Києві евакуйовано 23 автомобіля

Регіональний розподіл продажів техніки Bajaj вельми своєрідний – лідером є Рівненська область. За загальною картиною видно, що західні області України активніше купують індійську мототехніку.

Водночас Андрій Заболотний сподівається, що жителі великих міст цього року будуть активніше пересідати на мотоцикли, оскільки це дозволить вирішити проблему заторів.