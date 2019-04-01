В рамках співпраці КП "Центр організації дорожнього руху" і Управління патрульної поліції в м.Києві, з 25 по 31 березня 2019 року, співробітниками комунального підприємства переміщено на спеціальний майданчик 23 транспортних засобів порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими.

У КП “Центр організації дорожнього руху” цілодобово працюють вантажні автомобілі-евакуатори з краном-маніпулятором і екіпажів в складі водіїв і стропальників, які забезпечують завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів.

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Тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється на підставі статті 265-2 КУпАП, в тому числі і у разі наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Порушення правил зупинки чи стоянки), ст. 124 КУпАП (Вчинення дорожньо-транспортної пригоди), ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового полісу), а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного у розшук відповідно до ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження».