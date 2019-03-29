Середня роздрібна вартість скрапленого газу в Україні зросла за добу ще на 12 коп. за літр до 12,57 грн за літр, свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

На ОККО і WOG автогаз виріс в ціні на 20-21 коп., До 12,95-12,96 грн за літр. Ціни також підвищилися в AMIC, Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, "Паралель", "Род-Ник", SUN OIL і Mango на 10-20 коп. за літр.

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Нагадаємо, оптові ціни ЗВГ почали збільшуватися з 18 лютого. За цей період вони зросли на 4580 грн за тонну, або 22,7%. Роздрібна ціна автогазу з кінця лютого зросла на 2,10 коп. за літр або на 16,7%.