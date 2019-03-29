Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине выросла за сутки еще на 12 коп. за литр до 12,57 грн за литр, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

На ОККО и WOG автогаз вырос в цене на 20-21 коп. До 12,95-12,96 грн за литр. Цены также повысились в AMIC, Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", Glusco, "Автотранс", KLO, "Параллель", "Род-Ник", SUN OIL и Mango на 10-20 коп. за литр.

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Напомним, оптовые цены СУГ начали увеличиваться с 18 февраля. За этот период они выросли на 4580 грн за тонну, или 22,7%. Розничная цена автогаза с конца февраля выросло на 2,10 коп. за литр или на 16,7%.