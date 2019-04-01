В прошлом, 2018 году рынок новых мотоциклов в Украине увеличился практически в два раза. В этом году эксперты тоже прогнозируют рост, хоть и не столь активный.

Во время проведения третьей дилерской конференции компании “MotoMania”, которая является официальным представителем “Bajaj Auto” в Украине, ее генеральный директор Андрей Заболотный подробно разъяснил ситуацию, происходящую на мотоциклетном рынке Украины.

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В 2018 году в нашей стране было продано 18 700 новых мотоциклов. Это почти в два раза больше, чем в 2017 году. Прогноз на 2019 год – рост рынка на 20% до 22 000 новых проданных мотоциклов.

По прогнозам Андрея Заболотного, продажи индийской техники Bajaj будут расти значительно быстрее рынка. К примеру, в 2018 году было продано 1 284 мотоциклов марки Bajaj, а в планах на 2019 фигурирует уже 3 000 единиц.

Главные инструменты увеличения продаж – активное развитие дилерской сети (сейчас у Bajaj в Украине более 40 дилеров) и внедрение собственной кредитной программы “Bajaj финанс”. Задача последней – отвоевать долю рынка у китайских производителей, которые предлагают более доступный, но, зачастую менее качественный продукт

Если говорить о структуре модельного ряда Bajaj, то более 55% составляют мотоциклы общего назначения. Около 25% - городские. Все остальные классы мотоциклов занимают по 5-10% в структуре продаж.

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Региональное распределение продаж техники Bajaj весьма своеобразно - лидером является Ровенская область. По общей картине видно, что западные области Украины активнее покупают индийскую мототехнику.

В то же время Андрей Заболотный надеется, что жители крупных городов в этом году будут активнее пересаживаться на мотоциклы, поскольку это позволит решить проблему пробок.